بوجاتشار يحرز لقب «الحاسمة» في إيطاليا

روما (الاتحاد)

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، بالمرحلة الـ 15 الحاسمة، في السباق الممتد من مانيربا ديل جاردا إلى ليفينو بإيطاليا لمسافة 222 كلم، بزمن 6.11.43 ساعة.

وانطلق الدراج السلوفيني في الطريق الصاعد قبل الأخير من الفئة الأولى على جبل باسو دي فوسكانو، وتمكن من الالتحاق بالمجموعة الكبيرة من الدراجين المنطلقين، والتقدم نحو القمة. وقال دراج فريق الإمارات: «كانت مرحلة رائعة، بمسار تضمن العديد من الطرق الصاعدة، وقام الفريق بعمل جيد، وهدفنا كان تحقيق الفوز بهذه المرحلة منذ ديسمبر، والدراجون كانوا أقوياء، لكنني بذلت قصارى جهدي في آخر 10 أو 15 كم، وتمكنت من الفوز بمرحلة حاسمة في ليفينو، أحد الأماكن المفضلة لدي في إيطاليا».