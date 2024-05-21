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الرياضة

الجزيرة يتبادل الأدوار أمام «الصقور»

الجزيرة يتبادل الأدوار أمام «الصقور»
21 مايو 2024 10:30

مراد المصري (أبوظبي)
تبادل الجزيرة الأدوار المعتادة مؤخراً، بعدما كان الطرف الأكثر تهديداً لمرمى المنافس، إلا إنه نزف العديد من النقاط في ظل تفوقه الميداني، ليتمكن هذه المرة أن يكون الطرف الآخر الذي يسدد أقل، ويخرج بالنقاط الكاملة بشباك نظيفة عقب تفوقه على الإمارات 2-0، في الجولة 24 ضمن دوري أدنوك للمحترفين.
وبحسب إحصائيات اللقاء فإن «فخر أبوظبي» سدد 12 مرة منها 6 مرات داخل إطار المرمى، مقابل 26 تسديدة لمنافسه «الصقور» منها 9 مرات داخل إطار المرمى، إلا أن فريق العاصمة عرف كيف يصل إلى المرمى على مدار شوطي اللقاء على استاد محمد بن زايد، ويسجل هدفاً في كل مرة ليستعيد نغمة الانتصارات بعد التعادل أمام خورفكان والخسارة أمام عجمان على التوالي.
وتحدث الفرنسي جريجوري مدرب الجزيرة عقب اللقاء، وقال: «أعترف بأن فريقي لم يقدم المستوى المطلوب وأن فريق الإمارات كان يستحق نتيجة أفضل، لكن في مباريات سابقة، كان الجزيرة الطرف الأفضل وقدم مستويات جيدة جداً، لكن لم يحصل على نقاط، لم نظهر بشكل جيد لكن حصلنا النقاط الكاملة وهذا هو المهم، أود أن أشكر اللاعبين لأنهم لعبوا بروح عالية، حاولوا التغلب على ظروف الإرهاق والتراجع البدني، قدموا كل ما لديهم، هناك لاعبين بسبب الإرهاق طلبوا التبديل في فترات متفرقة من المباراة، الحمد لله على الانتصار الذي تحقق، وسنحول تركيزنا مباشرة إلى المباراة المقبلة في الدوري».
وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد، سجلنا هدفًا مبكراً، كنت أتوقع أن نحرز المزيد من الأهداف وأن نصبح أكثر أريحية ونصعب الأمور على فريق الإمارات، لكننا لم نوفق في ذلك، لعبنا أمام فريق جيد، فريقاً منظماً، سبب لنا الكثير من المشاكل والمصاعب التكتيكية في أغلب فترات المباراة، لم ننجح في إبداء رد الفعل المناسب، لم نتخذ القرارات الصحيحة، لكننا على الرغم من ذلك أحرزنا هدفاً ثانياً ونجحنا في تأمين النتيجة».
وشهد اللقاء مواصلة صحوة الموريتاني أبو بكر كامارا، الذي سجل مرة أخرى، فيما واصل برونو هوايته في تسجيل الأهداف كلاعب بديل، وهو الذي سجل للمرة السابعة بعد مشاركته بديلاً في هذا الموسم في الدوري.
من جانبه خرج الإمارات برأس مرفوع من اللقاء رغم الخسارة، وسط أداء مميز من صانع ألعابه المخضرم أندريس إنييستا، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، وقدم تمريرات مؤثرة للغاية، إلا أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى.

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