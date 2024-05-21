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الرياضة

غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»

غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
21 مايو 2024 11:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
خرجت جماهير خورفكان غاضبة جداً، بسبب الخسارة أمام الشارقة 1-3، وتفاقم وضع الفريق في جدول الترتيب، ولخصت هذا الغضب بتحميل الإدارة مسؤولية وضع الفريق الخطر في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق الإمارات الذي يقاتل من أجل البقاء.
وحملت الجماهير الغاضبة كذلك المهاجم البرازيلي لورينسي، الذي أضاع فرصة ذهبية لتقليص الفارق باضاعته لضربة جزاء مهمة للفريق قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، وهي فرصة مهمة ربما ستعيد الفريق لاقتناص نقطة ثمينة لو سجلها في المرمى.
وتلقى أصحاب الأرض الخسارة رقم 15 في المسابقة، وكذلك هي الخسارة الثامنة أمام الشارقة في عصر الاحتراف، كما أنها الخسارة الثانية هذا الموسم من نفس الفريق، وتبقت جولتين مهمتين للفريق أمام الوحدة واتحاد كلباء قبل نهاية الدوري.

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