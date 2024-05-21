الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح باقٍ في ليفربول

صلاح باقٍ في ليفربول
21 مايو 2024 10:41

لندن (رويترز)
ألمح الدولي المصري محمد صلاح في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إلى بقائه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد رحيل المدرب يورجن كلوب.
وبعد رحيل كلوب عقب نحو تسع سنوات، وتأكيد تولي سلوت مدرب فينوورد المسؤولية خلفاً له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول مع انتهاء عقده في يونيو 2025.
وارتبط قائد منتخب مصر (31 عاماً) بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وبدا هداف ليفربول هذا الموسم بعيداً عن مستواه إلى حد ما، خاصة في نهاية الموسم، عندما تعثرت مهمة الفريق في المنافسة على اللقب.
وفي ساعة متأخرة أمس بعد الإعلان عن تعيين سلوت مدرباً جديداً لليفربول، أوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل كلمة وداعية إلى مدربه الألماني كلوب.
وقال صلاح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل.. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة».
وعلق صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق قائلاً: «لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الألقاب والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظاً سعيداً في المستقبل، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى».

أخبار ذات صلة
محمد بن سلطان بن خليفة: رؤية منصور بن زايد تتوج الإنجازات التاريخية لـ«السيتي»
مدرب ليفربول يعشق «الأخلاقيات القاسية»!
محمد صلاح
ليفربول
يورجن كلوب
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا
الرياضة
ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا
اليوم 11:11
أبوظبي تحظر منتجات الستايروفوم المعدَّة للاستخدام لمرة واحدة
علوم الدار
أبوظبي تحظر منتجات الستايروفوم المعدَّة للاستخدام لمرة واحدة
اليوم 11:11
«نيفركوزين» يبحث عن كأس أوروبا في مواجهة أتالانتا
الرياضة
«نيفركوزين» يبحث عن كأس أوروبا في مواجهة أتالانتا
اليوم 11:05
تتجه العاصفة الشمسية نحو المريخ وقد تتسبب في شفق عالمي النطاق
الترفيه
العاصفة الشمسية تستدير عن الأرض وتتجه نحو المريخ
اليوم 11:04
غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
الرياضة
غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©