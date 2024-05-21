كامارا يعزف «الثنائية الخامسة»

علي معالي (دبي)

نجح الغيني عثمان كامارا (23 عاماً)، مهاجم الشارقة في أن يسجل رقماً قياسياً شخصياً له في ملاعبنا منذ انتقاله لصفوف «الملك الشرقاوي»، قادماً من نادي الصفاقسي التونسي، موسم 2021-2022، بإحرازه «هدفين» في 5 مباريات، ما بين الشارقة واتحاد كلباء، الذي لعب له فترة على سبيل الإعارة من الشارقة.

وشهدت المباراة الأخيرة للشارقة في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين ضد خورفكان آخر ثنائية لـ «كامارا» بعد فوز الشارقة 3-1، أما الثنائية الأولى في مشواره بملاعبنا فقد جاءت وهو يرتدي قميص «نمور» اتحاد كلباء، وذلك في كأس المحترفين، عندما وجدت إدارة الشارقة أن اللاعب جليس دكة البدلاء وجاءت الفكرة بإعارته، لينطلق من خلالها نحو التألق، وسجل الثنائية الأولى في شباك العروبة في 15 أكتوبر 2021، في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة.

وبين هاتين المباراتين نجح كامارا في تسجيل الثنائية مع اتحاد كلباء في نفس الشهر والموسم، ولكن بدوري أدنوك، عندما سجل هدفين في شباك النصر في الجولة الثامنة في المباراة التي انتهت لـ«النمور» بثلاثية نظيفة، واستطاع اللاعب في الجولة العاشرة من الموسم الحالي أن يسجل هدفين في شباك حتا في المباراة التي انتهت 4-1، وكرر كامارا الثنائية في شباك «العميد النصراوي»، ولكن هذه المرة بصفوف الشارقة في مباراة الجولة 16، التي انتهت بالتعادل 2-2.