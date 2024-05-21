الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كامارا يعزف «الثنائية الخامسة»

كامارا يعزف «الثنائية الخامسة»
21 مايو 2024 11:30

علي معالي (دبي)
نجح الغيني عثمان كامارا (23 عاماً)، مهاجم الشارقة في أن يسجل رقماً قياسياً شخصياً له في ملاعبنا منذ انتقاله لصفوف «الملك الشرقاوي»، قادماً من نادي الصفاقسي التونسي، موسم 2021-2022، بإحرازه «هدفين» في 5 مباريات، ما بين الشارقة واتحاد كلباء، الذي لعب له فترة على سبيل الإعارة من الشارقة.
وشهدت المباراة الأخيرة للشارقة في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين ضد خورفكان آخر ثنائية لـ «كامارا» بعد فوز الشارقة 3-1، أما الثنائية الأولى في مشواره بملاعبنا فقد جاءت وهو يرتدي قميص «نمور» اتحاد كلباء، وذلك في كأس المحترفين، عندما وجدت إدارة الشارقة أن اللاعب جليس دكة البدلاء وجاءت الفكرة بإعارته، لينطلق من خلالها نحو التألق، وسجل الثنائية الأولى في شباك العروبة في 15 أكتوبر 2021، في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة.
وبين هاتين المباراتين نجح كامارا في تسجيل الثنائية مع اتحاد كلباء في نفس الشهر والموسم، ولكن بدوري أدنوك، عندما سجل هدفين في شباك النصر في الجولة الثامنة في المباراة التي انتهت لـ«النمور» بثلاثية نظيفة، واستطاع اللاعب في الجولة العاشرة من الموسم الحالي أن يسجل هدفين في شباك حتا في المباراة التي انتهت 4-1، وكرر كامارا الثنائية في شباك «العميد النصراوي»، ولكن هذه المرة بصفوف الشارقة في مباراة الجولة 16، التي انتهت بالتعادل 2-2.

أخبار ذات صلة
غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
الجزيرة يتبادل الأدوار أمام «الصقور»
الشارقة
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
علوم الدار
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
اليوم 14:57
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
الرياضة
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
اليوم 14:45
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
الرياضة
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
اليوم 14:38
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
علوم الدار
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©