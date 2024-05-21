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الرياضة

ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا

ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا
21 مايو 2024 11:11


بوينس آيرس (د ب أ)
انضم ليونيل ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة الإكوادور وجواتيمالا ودياً، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) الشهر المقبل، في الوقت الذي خرج فيه باولو ديبالا من ‏القائمة. وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة تضم 29 لاعباً، تمهيداً لتقليص القائمة إلى 26 لاعباً بحلول 12 يونيو، استعداداً للمشاركة في كوبا أميركا.
ويلتقي منتخب الأرجنتين بطل العالم مع الإكوادور ودياً في شيكاجو 9 يونيو المقبل، وبعدها بخمسة أيام، يلاقي جواتيمالا في مريلاند. ويستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كوبا أميركا في 20 يونيو بملاقاة كندا، ثم تشيلي وبيرو، ضمن المجموعة الأولى.
وضمت قائمة التانجو، في حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) وجيرونيمو رولي (أياكس الهولندي). وفي خط الدفاع: جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي) وليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) وجيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) ولوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي) ‏وكريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي) وناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) ‏ وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) ونيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي) ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي) وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي).
وفي خط الوسط: وجيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)، وفالنتين باركو (برايتون الإنجليزي) ولياندرو باريديس (روما الإيطالي) وإزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) ورودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي). وفي خط الهجوم: فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي)، وليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي)، وأنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، وأنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وأليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

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