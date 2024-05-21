اتحاد الكرة يُنظم مهرجان البراعم

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة في مقره بدبي، مهرجاناً لبراعم كرة القدم، تزامناً مع يوم براعم الاتحاد الآسيوي للعبة، الذي يتم تنظيمه في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، التي تعتمد تطبيق نظام فئة البراعم ضمن مسابقاتها المحلية، ويشكل المهرجان حافزاً للاعبي الفئات السنية من تحت 10 سنوات إلى تحت 14 سنة.

شهد فعاليات المهرجان من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدكتور بلحسن مالوش، الخبير الفني، وحسن حسان، مدير المشاريع والتطوير بالفيفا، اللذان حضرا لمتابعة برامج الـ«فيفا» للتطوير الفني ومواهب الفئات السنية الصغيرة في كرة القدم، وحضر المهرجان أيضاً يان فان وينكل، المدير الفني لاتحاد الكرة.

ويهدف المهرجان الكروي الذي شارك فيه 180 لاعباً ولاعبة من براعم كرة القدم الإماراتية، إلى إمتاع المشاركين، واستكشاف مواهبهم، والعمل على تطويرها.

وشملت فقراته التي أقيمت تحت متابعة وإشراف الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، ومدربي مراكز التميز، مباريات تنافسية وفعاليات متنوعة.

واختتم المهرجان بتسليم ميداليات تذكارية لجميع البراعم الذين شاركوا في فعالياته الكروية الممتعة.