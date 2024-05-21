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الرياضة

مهرجان دلما التاريخي يبحر بنسخته السابعة الجمعة

مهرجان دلما التاريخي يبحر بنسخته السابعة الجمعة
21 مايو 2024 12:28

 

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً عن تحديد موعد انطلاق السباق يوم الجمعة المقبل، ويقام المهرجان الأضخم والأغلى في عالم السباقات البحرية برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث.
وكانت المحامل قد بدأت في التوجه نحو جزيرة دلما، استعداداً لانطلاق السباق، بالإضافة إلى تواجد اللجان المنظمة باكراً في الجزيرة من أجل استقبال المشاركين وتجهيز كافة الترتيبات في جزيرة دلما.
ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، السباق الأغلى والأطول بين سباقات المحامل الشراعية، حيث تبلغ مسافته الكلية 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلو متراً، كما يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بعدد من الجزر مختلفة، حيث الانطلاقة من جزيرة دلما في البداية، ثم صير بني ياس، وبعدها جزيرة 

دلما
سباق دلما البحري
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مهرجان دلما التاريخي
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