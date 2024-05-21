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الرياضة

استاد زعبيل يستضيف مباراة الأبيض مع البحرين في ختام التصفيات الآسيوية

استاد زعبيل يستضيف مباراة الأبيض مع البحرين في ختام التصفيات الآسيوية
21 مايو 2024 12:39

 
دبي (الاتحاد)
اختار اتحاد الكرة استاد زعبيل بنادي الوصل لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني المقررة يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
من جهته، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة منتخبنا مع نيبال المقررة 6 يونيو المقبل إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في استاد الأمير محمد بن فهد، وسيتم تحديد ضربة البداية لاحقاً.
وعينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طاقم تحكيم إيراني لإدارة مباراة منتخبنا مع نيبال بقيادة حيدري بيام (ساحة) فرهاد مورافيجي (مساعد أول) فرهاد فرهادبور (مساعد ثان) منير ثيروق من إندونيسيا (حكماً رابعاً).
بينما تم تعيين طاقم صيني لإدارة مباراة منتخبنا مع البحرين بقيادة ما نينغ (ساحة) زهو في (مساعد أول) زهانج شينج (مساعد ثان) ليو مان من هونج كونج (حكماً رابعاً).

منتخب الإمارات
الأبيض
منتخب البحرين
تصفيات كأس العالم
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