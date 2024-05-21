أرسنال يبحث عن «رأس حربة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فشل أرسنال في الفوز بالدوري الإنجليزي، يسعى في الوقت الحالي للتعاقد مع مهاجم قوي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل دعم خط هجومه، وهناك اسمان مرشحان لهما الأولوية الأولى في قائمة «المدفعجية».

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني طلب من إدارة النادي سرعة التعاقد مع مهاجم حتى يلحق بالجولة التي يقوم بها الفريق إلى الولايات المتحدة قبل بداية الموسم الجديد، ويأمل بشدة في إمكانية التوصل إلى ذلك قبل يوم 17 يوليو المقبل موعد السفر إلى أميركا لبدء الجولة الإعدادية.

والاسمان المرشحان حتى الآن في القائمة المصغرة لأرسنال، هما السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، وبريان بروبي مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، وهناك مرشح ثالث هو فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي يدخل في منافسة شرسة مع أرسنال للفوز بأي من هذه الصفقات، وبوجه خاص الكسندر إيزاك، حيث يسعى بدوره من أجل إيجاد رأس حربة من طرازعالمي.

وبالنسبة لموقف إيزاك، قالت الصحيفة إن أرسنال يعرف جيداً أن نيوكاسل ربما لا يرغب في بيع لاعبه هذا الصيف، ولهذا يجهز «المدفعجية» خيارات أخرى.

وكان أرسنال حاول خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد لدعم قدراته الهجومية، ولكن إدارة «الجانرز» صُدمت من الرقم الذي طلبه هذا الفريق الإنجليزي وهو 100 مليون جنيه إسترليني، ما دفع أرسنال إلى تحديد أهداف أخرى.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال خلال جولته الأميركية مانشستر يونايتد في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد.

وفي سياق مختلف، لم يفق أرتيتا بعد من أحزانه لخسارة الدوري لمصلحة مانشستر سيتي، واعترف في رسالة حزينة بفشله في الحفاظ على الصدارة، رغم تربعه على القمة 248 يوماً هذا الموسم، ولم يفته تهنئة السيتي بالفوز بالبطولة التي يستحقونها، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإخفاق.