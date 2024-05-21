«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان ودياً «مرتين»

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج إعداده الداخلي بدبي، ويلتقي المنتخبان في الودية الأولى غداً الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، فيما تُقام المباراة الثانية يوم السبت المقبل على ملعب حميد الطاير في نادي النصر.

وضمت قائمة «أبيض الناشئين» في هذا المعسكر 25 لاعباً، هم، هود صالح المنهالي، فلاح زايد الزعابي (الجزيرة)، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي، سعد مبارك المهري (الوحدة)، هزاع فيصل بن عقل (العين)، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد جمال محمد (النصر)، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل)، محمد بطي محمد، محمد يوسف البلوشي، محمد أحمد مشموم، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي)، ثاني جاسم محمد، عبيد عمران عبيد، عمير يوسف الريسي، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله، عبدالله مناد، سلطان ناصر المهيري (الشارقة)، محمد الخياط (سيتي أف سي).

وكان منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى «الإمارات 2024»، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي في شهر أبريل الماضي، بمشاركة منتخبات عُمان والبحرين والكويت.