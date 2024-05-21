الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان ودياً «مرتين»

«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان ودياً «مرتين»
21 مايو 2024 14:00

دبي (الاتحاد)
يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج إعداده الداخلي بدبي، ويلتقي المنتخبان في الودية الأولى غداً الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، فيما تُقام المباراة الثانية يوم السبت المقبل على ملعب حميد الطاير في نادي النصر.
وضمت قائمة «أبيض الناشئين» في هذا المعسكر 25 لاعباً، هم، هود صالح المنهالي، فلاح زايد الزعابي (الجزيرة)، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي، سعد مبارك المهري (الوحدة)، هزاع فيصل بن عقل (العين)، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد جمال محمد (النصر)، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل)، محمد بطي محمد، محمد يوسف البلوشي، محمد أحمد مشموم، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي)، ثاني جاسم محمد، عبيد عمران عبيد، عمير يوسف الريسي، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله، عبدالله مناد، سلطان ناصر المهيري (الشارقة)، محمد الخياط (سيتي أف سي).
وكان منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى «الإمارات 2024»، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي في شهر أبريل الماضي، بمشاركة منتخبات عُمان والبحرين والكويت.

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
اتحاد الكرة يُنظم مهرجان البراعم
منتخب الناشئين
منتخب طاجيكستان
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
علوم الدار
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
اليوم 14:57
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
الرياضة
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
اليوم 14:45
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
الرياضة
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
اليوم 14:38
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
علوم الدار
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©