هل يعود شوماخر إلى فورمولا-1 ؟



إيمولا (د ب أ)

ربما يعود الألماني ميك شوماخر إلى سباقات سيارات فورمولا-1 في ظل التكهنات المثارة بشأن اعتزام فريق وليامز الاستغناء عن الأمريكي لوكان سارجنت، بسبب أدائه المتواضع في الفترة الأخيرة. وقال جيمس فاولز، مدير فريق وليامز، لشبكة (سكاي) التلفزيونية خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى، إن سارجنت كان «يتأرجح على حافة الهاوية» مشيراً إلى أنه أبلغه بعبارات لا لبس فيها أنه «عليه أن يفعل ما هو أفضل لأن فورمولا-1- تعتمد على الجدارة».

أوضح فاولز: «أريده أن يكون ناجحاً. لكن في هذه الأثناء، نحن نتحدث مع عدد قليل من السائقين الآخرين لأنه يتعين علينا التواجد في مراكز أكثر تقدماً في جدول الترتيب».

واكتفى سارجنت، الذي يقضي حالياً موسمه الثاني ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بالحصول على نقطة واحدة فقط، بسباق الجائزة الكبرى في أوستن بالولايات المتحدة العام الماضي، علماً بأن فريق وليامز جدد عقد زميله البريطاني ذو الأصول التايلاندية أليكس ألبون لفترة طويلة الأمد. ويعد فريقاً وليامز وساوبر هما الوحيدان اللذان فازا بنقطة وحيدة فقط ببطولة العالم بعد 7 سباقات.

وكانت أفضل نتيجة حققها سارجنت هي المركز الرابع عشر في سباق جائزة السعودية الكبرى، رغم أنه جاء أيضاً في المركز العاشر بسباق السرعة، الذي أقيم على هامش سباق جائزة الصين الكبرى. وكان السائق الأمريكي احتل المركز السابع عشر في السباق الإيطالي، الذي جرى على مضمار إيمولا، أول أمس. وفي حال قرر وليامز الانفصال عن سارجنت قبل نهاية الموسم الحالي، فربما يكون شوماخر خياراً متاحاً.

وقال تيمو جلوك، الناقد في سكاي «سيكون شوماخر متاحاً على الفور. إنه يريد أن يظهر أنه ينتمي إلى هنا. ستكون فرصة عظيمة له بكل تأكيد». وتنافس شوماخر في سباقات فورمولا1- لمدة عامين مع فريق هاس قبل أن يخسر مكانه أمام مواطنه نيكو هولكنبرج بعد موسم 2022.

ومنذ ذلك الحين أصبح شوماخر سائقاً احتياطياً في فريق مرسيدس، وفي الموسم الحالي، يشارك أيضا نجل الأسطورة مايكل شوماخر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة العالم في فورمولا1- برصيد 7 ألقاب، مع فريق ألبين، ببطولة العالم للتحمل للسيارات. ويعتبر فريقا مرسيدس ووليامز شريكين وثيقين، حيث يحصل الفريق البريطاني على محركات من الشركة الألمانية المصنعة للسيارات. وشغل فاولز سابقاً منصباً كبيراً الاستراتيجيين تحت قيادة توتو فولف، مدير فريق مرسيدس.