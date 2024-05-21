دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي أول برنامج تلفزيوني واقعي لاكتشاف المواهب الرياضية في الكريكت، الذي تنظمه مؤسسة (واي إس سي إي) التي يملكها أسطورة الكريكت يوفراج سينج، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة إس إس إف، ويتم فيه استعراض مهارات المواهب الرياضية الشابة من منطقة الشرق الأوسط واختيار الأفضل من بينهم لضمهم إلى أقوى فرق الكريكت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله الهندي يوفراج سينج سفير كأس العالم للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، بحضور مدرب فريق الإمارات للكريكت لالشاند سيتارام راجبوت، ونجم الكريكت الجنوب إفريقي عمران طاهر، والممثل الهندي الشهير رانفيجاي سينج، ونجم الكريكت الباكستاني صبحان أحمد، ونجم الكريكت النيوزلندي السابق ديفيد وايت رئيس دوري الكريكت (دي بي ورلد آي إل تي 20).

وحرص سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي على اللقاء مع يوفراج سينج واللجنة المنظمة للمبادرة، حيث ثمن جهودهم وأكد على حرص على توفير كل سبل النجاح لهذا البرنامج الذي ينسجم مع سياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وكذلك مع تنامي شعبية وأعداد ممارسي رياضة الكريكت في الدولة.

ويتضمن البرنامج إقامة فترة التدريبية مكثفة تتخللها سلسلة من المباريات المفعمة بالإثارة والواقعية، حيث تطبق 8 فرق تتميز بهيكل فريد يجمع بين الجنسين مهاراتها المكتسبة حديثاً، وتتألف الفرق من لاعبين من فئات تحت 19 سنة وتحت 16 سنة وفريق السيدات يتنافسون معاً، إلى جانب المباريات المثيرة مع اللاعبين أصحاب الخبرة.

وقال خالد العور: «نعتز بأن تكون دبي ملتقى للمواهب في مختلف الرياضات حيث أطلقت الحكومة الرشيدة سياسة استقطاب المواهب في جميع مجالات الحياة ومن بينها المجالات الرياضية التي ساهم مجلس دبي الرياضي في تحقيق أهداف هذه السياسة، فخورين بأن نشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تستقطب المواهب في مختلف الرياضات ومن بينها الكريكت».

وأضاف خالد العور: «دبي أصبحت مركزاً إقليمياً عالمياً في رياضة الكريكت فإلى جانب وجود مقر المجلس الدولي للكريت والاتحاد الآسيوي للكريكت في دبي، هناك أيضاً مباريات دولية تقام في دبي وتزداد شعبية هذه الرياضة وعدد ممارسيها، ونحن سعداء أن نكون طرفاً داعماً لهذه المبادرة التي تهدف إلى استقطاب المواهب في رياضة الكريكت، وتقديم جيل جديد من النجوم الموهوبين الذين يساهمون في تطوير اللعبة ورفد منتخباتهم بالأداء المميز والتنافس على البطولات الإقليمية والعالمية».

ووصف يوفراج سينج المبادرة بأنها إنجاز مهم جداً لرياضة الكريكت حيث ستساهم في إنشاء جيل جديد من المحترفين الأكفاء الذين يقودون الفرق والمنتخبات في المنافسات الدولية ويجعلونها أكثر إثارة وتشويقاً، وإطلاق هذا البرنامج من دبي يكسبه قيمة أكبر وسيكون أكثر تميزاً.