كأس الأمم يجهز «قفز الحواجز» لـ «أولمبياد باريس»



روما (وام)

يشارك منتخب قفز الحواجز في كأس الأمم فئة الخمس نجوم المقررة من 22 إلى 26 مايو الحالي بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن استعداداته في معسكر إيطاليا لخوض تحدي أولمبياد باريس 2024، ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتجرى يوم غد عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة في كأس الأمم، تمهيداً لانطلاق المنافسات الخميس، وشهدت الفترة السابقة مشاركة المنتخب في منافسات كأس الأمم في «جورلا مينور» فئة الثلاث نجوم من 25 إلى 28 أبريل الماضي، ثم بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم من 1 إلى 5 مايو الحالي، وأخيراً بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم من 8 إلى 12 مايو الجاري أيضاً.

وأكد الفارس عمر المرزوقي، الفائز بشوط الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي، في بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم مع الجواد «إنجوي دو لامور»، أن كأس الأمم المقررة في روما تعد التحدي المهم الذي ينتظرهم في مرحلة الإعداد الحالية، بما تمثله من قيمة تنافسية كبيرة بين المنتخبات المشاركة، وأفضل الخيل والفرسان، خاصة أن الاحتكاك في هذه المنافسة يحمل كثيراً من المؤشرات المهمة قبل الأولمبياد.

وأشاد المرزوقي بمستوى الجواد «إنجوي دو لامور» في بطولة مونتي فالكو.. وقال إنه حقق قفزة قوية، ويمتلك إمكانات عالية، ولديه قدرة كبيرة في الانسجام مع المنافسات،. وأشار إلى أن جميع فرسان المنتخب قدموا مستويات جيدة في البطولات التي أقيمت بإيطاليا خلال الفترة الماضية ضمن مرحلة مهمة قبل الانتقال إلى أجواء أولمبياد باريس 2024.