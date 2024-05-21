الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»

حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
21 مايو 2024 14:38

أبوظبي (الاتحاد)
كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (e&)، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، الراعيين الرسميين للاتحاد.

 

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان ودياً «مرتين»
اتحاد الكرة يُنظم مهرجان البراعم


وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، بالدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من الراعيين الرسميين، وشركاء النجاح من مختلف الجهات، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة، جاء نتيجة طبيعية لتضافر الجهود وتعاون الجميع، مضيفاً أن الرعاة وشركاء النجاح، كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح تنظيم جميع أدوار البطولة.
وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك على التعاون بين اتحاد الكرة والرعاة وشركاء النجاح، الذي يأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والهيئات في القطاعين العام والخاص، بما يخدم كرة القدم الإماراتية، ويسهم في تعزيز تنظيم مسابقاتها المختلفة بصورة تليق بها، وأكد معاليه أن الذين أسهموا في ظهور بطولة كأس رئيس الدولة بالشكل المبهر، يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه من جهد، وما قاموا به من عمل حقق هذا النجاح المميز.

اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك آل نهيان
الإمارات العالمية للألمنيوم
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
علوم الدار
إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»
اليوم 14:57
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
الرياضة
دبي تطلق أول برنامج لاكتشاف مواهب الكريكت
اليوم 14:45
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
الرياضة
حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»
اليوم 14:38
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
علوم الدار
"آيسنار أبوظبي".. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©