حمدان بن مبارك يُكرم «رعاة اتحاد الكرة»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (e&)، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، الراعيين الرسميين للاتحاد.



وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، بالدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من الراعيين الرسميين، وشركاء النجاح من مختلف الجهات، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة، جاء نتيجة طبيعية لتضافر الجهود وتعاون الجميع، مضيفاً أن الرعاة وشركاء النجاح، كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح تنظيم جميع أدوار البطولة.

وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك على التعاون بين اتحاد الكرة والرعاة وشركاء النجاح، الذي يأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والهيئات في القطاعين العام والخاص، بما يخدم كرة القدم الإماراتية، ويسهم في تعزيز تنظيم مسابقاتها المختلفة بصورة تليق بها، وأكد معاليه أن الذين أسهموا في ظهور بطولة كأس رئيس الدولة بالشكل المبهر، يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه من جهد، وما قاموا به من عمل حقق هذا النجاح المميز.