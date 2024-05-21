كأس الاتحاد الإنجليزي في ياس مول



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف نادي مانشستر سيتي عرضاً لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع «السيتي» مع نادي مانشستر يونايتد، عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي على شاشات «تحدي السيتي»، الوجهة الترفيهية الرياضية في ياس مول في أبوظبي، السبت المقبل.

ويوفر عرض المباراة على الشاشة الكبيرة في تحدي السيتي لعشاق البلومون فرصة مشاهدة المباراة وتشجيع ناديهم المفضل خلال سعيه للفوز بكأس أقدم بطولة كروية في العالم للمرة الثامنة خلال مسيرته، تزامناً مع تقديم العديد من التجارب الترفيهية والهدايا للمشجعين والعائلات على حد سواء، بما في ذلك عروض كرة القدم الاستعراضية وغيرها.

تم افتتاح تحدي السيتي رسمياً في ديسمبر، ويعد تجربة رياضية ترفيهية تفاعلية جديدة تمنح المشجعين فرصة لاختبار مهاراتهم في كرة القدم وسط أجواء مفعمة بعراقة النادي الإنجليزي.

ويفتح الحدث أبوابه مجاناً أمام الحضور، مع تطبيق سياسة أولوية الحضور في منطقة الجلوس، كما تشهد الأمسية تقديم خصومات على منتجات المتجر وتجارب تحدي السيتي، علماً أن المتجر سيبقى مفتوحاً للزوار حتى وقت متأخر من اليوم نفسه.