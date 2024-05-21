الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي في ياس مول

كأس الاتحاد الإنجليزي في ياس مول
21 مايو 2024 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


يستضيف نادي مانشستر سيتي عرضاً لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع «السيتي» مع نادي مانشستر يونايتد، عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي على شاشات «تحدي السيتي»، الوجهة الترفيهية الرياضية في ياس مول في أبوظبي، السبت المقبل.

أخبار ذات صلة
5 نجوم مع «السيتي».. «سنة أولى دوري»!
محمد بن سلطان بن خليفة: رؤية منصور بن زايد تتوج الإنجازات التاريخية لـ«السيتي»

ويوفر عرض المباراة على الشاشة الكبيرة في تحدي السيتي لعشاق البلومون فرصة مشاهدة المباراة وتشجيع ناديهم المفضل خلال سعيه للفوز بكأس أقدم بطولة كروية في العالم للمرة الثامنة خلال مسيرته، تزامناً مع تقديم العديد من التجارب الترفيهية والهدايا للمشجعين والعائلات على حد سواء، بما في ذلك عروض كرة القدم الاستعراضية وغيرها.
تم افتتاح تحدي السيتي رسمياً في ديسمبر، ويعد تجربة رياضية ترفيهية تفاعلية جديدة تمنح المشجعين فرصة لاختبار مهاراتهم في كرة القدم وسط أجواء مفعمة بعراقة النادي الإنجليزي.
ويفتح الحدث أبوابه مجاناً أمام الحضور، مع تطبيق سياسة أولوية الحضور في منطقة الجلوس، كما تشهد الأمسية تقديم خصومات على منتجات المتجر وتجارب تحدي السيتي، علماً أن المتجر سيبقى مفتوحاً للزوار حتى وقت متأخر من اليوم نفسه.

مانشستر سيتي
ياس مول
كأس الاتحاد
السيتي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
استنفار في باكستان جراء موجة حر تجتاح البلاد
استنفار في باكستان جراء موجة حر تجتاح البلاد
اليوم 18:28
مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة
الأخبار العالمية
مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة
اليوم 18:05
شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي
الأخبار العالمية
شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي
اليوم 17:51
«الإمارات للألمنيوم» تنظم بعثة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة
اقتصاد
«الإمارات للألمنيوم» تنظم بعثة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©