رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في يورو 2024



لشبونة (د ب أ)

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة تضم 26 لاعباً للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، وتصدر القائمة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وقائد النصر السعودي، حيث يستعد لخوض البطولة الـ11 له مع بلاده.

ورفض رونالدو اعتزال اللعب الدولي عقب الخسارة المفاجئة لبلاده أمام المغرب في مونديال قطر 2022 وقرر البقاء مع الفريق تحت قيادة المدرب مارتينيز. ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفاً ويتطلع لإضافة المزيد في يورو 2024 وفاز منتخب البرتغال بجميع مبارياته العشر في تصفيات يورو 2024 وسجل 36 هدفاً، وسيفتتح مشواره في البطولة القارية بملاقاة التشيك ثم يواجه تركيا وجورجيا.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت حيث جرى استبعاد ماتيوس نونيز لاعب وسط مانشستر سيتي وريناتو سانشيز من القائمة. كما غاب رافاييل جيريرو لاعب بايرن ميونيخ عن القائمة بعد غيابه عن الجولات الأخيرة لموسم البوندسليجا بفعل الإصابة في الفخذ.

وضمت قائمة الفريق البرتغالي في حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) وخوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) وروي باتريشيو (روما الإيطالي). وفي الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي) ودانيلو بيريرا نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) وديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وجونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني) ونيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) وبيبي (بورتو البرتغالي) وروبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وفي خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وجواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي) وجواو بالينيا (فولهام الإنجليزي) وأوتافيو مونتيرو (النصر السعودي) وروبن نيفيز (الهلال السعودي) وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي). وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وكريستيانو رونالدو (النصر السعودي) وديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) وفرانسيسكو كونسيساو (بورتو البرتغالي) وجونزالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وجواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، وبيدرو نيتو (وولفرهامبتون الإنجليزي) ورافاييل لياو (ميلان الإيطالي).