هاري كين يقود طموحات إنجلترا في يورو 2024



لندن (د ب أ)

قرر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استبعاد ماركوس راشفورد وجوردان هندرسون من قائمة فريقه الأولية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، واستدعى ساوثجيت قائمة قوية تضم 33 لاعباً قبل تقليصها إلى 26 لاعباً بحلول السابع من يونيو.

وبات راشفورد الذي شارك في آخر أربع بطولات كبرى مع بلاده ونائب القائد هندرسون الذي خاض ست بطولات مع الأسود الثلاثة، أبرز المستبعدين من قائمة الفريق. ورحل راشفورد عن مانشستر يونايتد الإنجليزي وانضم إلى أياكس أمستردام الهولندي مطلع العام الجاري، في الوقت الذي انتقل فيه هندرسون من ليفربول إلى الاتفاق السعودي الصيف الماضي.

ويعد غياب رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي مفاجأة أقل، حيث تم استبعاده رفقة زملائه بن تشايلويل ورييس جيمس وليفي كولويل. وانضم لوك شو للقائمة رغم تراجع مستواه منذ فبراير الماضي، كما ضمت القائمة أسماء هاري كين وهاري ماجواير وانتوني جوردون وبوكايو ساكا رغم معاناتهم من الإصابة، وشهدت القائمة وجود مجموعة من اللاعبين الشباب للمرة الأولى مثل كورتيس جونز وجاريل كوانساه الثنائي الشاب لفريق ليفربول.

وضمت قائمة منتخب إنجلترا في حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدال (أرسنال)، جيمس ترافورد (بيرنلي). وفي الدفاع: جاراد برانثويت (إيفرتون)، لويس دانك (برايتون)، جو جوميز (ليفربول)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، جاريل كوانساه (ليفربول)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول). وفي خط الوسط: كونور جالاجر (تشيلسي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني). وفي خط الهجوم: جارود بوين (وست هام)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، جيمس ماديسون (توتنهام)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (برينتفورد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).