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الرياضة

هاميلتون يرشح «المعجزة» لخلافته في مرسيدس

هاميلتون يرشح «المعجزة» لخلافته في مرسيدس
21 مايو 2024 20:06

 
برلين (د ب أ)
وقع اختيار البريطاني لويس هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 سبع مرات، على أندريا كيمي انتونيلي لخلافته في فريق مرسيدس، حينما ينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل. وفاجأ هاميلتون عالم فورمولا-1 في فبراير الماضي بالإعلان عن تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مرسيدس والانتقال إلى فيراري في 2025 وربطت تقارير صحفية بين العديد من السائقين وفريق مرسيدس، بمن فيهم الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه على الأرجح سيبقى مع فريقه ريد بول.
كما أثيرت تكهنات حول إمكانية انتقال كارلوس ساينز إلى مرسيدس بعد أن يفقد موقعه في فيراري لصالح هاميلتون. لكن هاميلتون يرى أن «المعجزة» أنتونيلي البالغ من العمر 17 عاماً يستحق الفرصة. وقال هاميلتون بشأن ساينز «كارلوس سائق رائع، لذا فإنه سيكون إيجابي لأي فريق ينضم إليه».
وأضاف «بصراحة ليست لديّ فكرة عما يخطط له توتو وولف، لكن بالنسبة لي فيما يخص عنصر الشباب، فإنني أرجح الاعتماد على كيمي». ويتواجد أنتونيلي ضمن برنامج تطوير الشباب في مرسيدس منذ 2019 وحاليا يقود سيارة بريما ريسينج في بطولة العالم لفورمولا- 2، حيث يحتل المركز السادس في فئة السائقين بعد مضي أربع جولات من موسم 2024 وألمح وولف إلى أن هناك اتجاهاً جدياً لبحث إمكانية الاعتماد على أنتونيلي الموسم المقبل.

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