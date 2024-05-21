موراي يودع بطولة جنيف تحت المطر



جنيف (د ب أ)

ودع نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي منافسات بطولة جنيف المفتوحة من الدور الأول بخسارته على يد الألماني يانيك هانفمان اليوم الثلاثاء في الدور الأول. وتوقفت المباراة بفعل الأمطار الرعدية بعد فوز هانفمان بالمجموعة الأولى ثم تقدمه في المجموعة الثانية، قبل أن يستأنف اللاعب الألماني تفوقه ويحصد الفوز بنتيجة 7-5/ و6-2، وخاض موراي أول مباراة له منذ مارس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، لكنه فوت فرصة مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في الدور الثاني من البطولة السويسرية.

وسيحاول موراي استعادة مستواه المعهود عبر التدريبات قبل المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة الأسبوع المقبل. وفي باقي المباريات فاز الأميركي فرانسيس تيافوي على الإسباني خومي مونار 7-6/ و6-4 والروسي بافل كوتوف على الفرنسي الكسندر مولر 7-6/ و6-1 والإيطالي لوتشيانو دارديري على الياباني تارو دانييل 7-5/ و6-7.