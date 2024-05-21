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الرياضة

«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»

«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»
21 مايو 2024 20:30


معتصم عبدالله (دبي)

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خيم «التعادل السادس» في تاريخ مواجهات النصر وعجمان على لقاء الفريقين بـ «دوري المحترفين»، لتنتهى المباراة بنتيجة 1-1، وافتتح التونسي هيكل الشيخاوي التسجيل للبرتقالي في الدقيقة 12، وأدرك المدافع جلوبير ليما التعادل للعميد في الدقيقة 27، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 39 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس، مقابل 31 لـ «البرتقالي» السابع من 23 مباراة.
وافتقد النصر جهود الثنائي الأجنبي الكولومبي كيفن أجودلو والبوسني سمير مميسيفيتش، في الوقت الذي ضمت فيه التشكيلة الأساسية موسى ندياي بعد قرار «لجنة الاعتراض على قرارات الحكم» في اتحاد الكرة، إلغاء عقوبة الإيقاف والبطاقة الحمراء التي نالها اللاعب في مباراة فريقه أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة 0-4.
وافتتح التونسي هيكل الشيخاوي التسجيل لـ «البرتقالي» في الدقيقة 12، بعد توغل ناجح من الجهة اليمنى مستغلاً تمريرة رافايل دودو الذكية خلف الدفاع، وهو الهدف الرابع للشيخاوي في الدوري.
وعاد «العميد» للمباراة سريعاً من ركلة ركنية نفذها البرتغالي إيوري هيأها تعرابت برأسه وأكملها المدافع جلوبير ليما داخل الشباك مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 27.
وغابت الأهداف خلال الشوط الثاني للمباراة والذي انخفض فيه الأداء الفني من الفريقين، ليحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المباراة، وهو التعادل السادس في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين».

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