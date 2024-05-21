الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، في «سيناريو» مكرر بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقى «الملك» و«الفرسان» في كأس السوبر ونهائي الدوري، وحسم «الملك» المواجهتين لمصلحته، وسيكون هذا هو النهائي الثالث بينهما هذا الموسم.

وجاء تأهل «الملك الشرقاوي» حامل اللقب، بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 34-26 في المباراة التي أُقيمت بينهما بصالة شباب الأهلي بالنهدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 17-12، فيما فاز فريق شباب الأهلي على مليحة بنتيجة 27-26، في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الإمبراطور»، وامتدت إلى الأشواط الإضافية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل 22-22، ثم التعادل في الشوط الإضافي الأول 25-25، وحسمها «الفرسان» في الثواني الأخيرة 27-26، بعدما قدم مليحة مباراة كبيرة، وكان الأبرز على مدار الأشواط الأربعة.

وتحدد لجنة المسابقات باتحاد اليد خلال الساعات المقبلة الصالة المحايدة، التي ستقام عليها المباراة النهائية والتي تمثل ختام الموسم الرياضي للعبة.

كان فريق الشارقة قد سيطر على ألقاب الموسم الحالي على مستوى الرجال، حيث فاز بكأس الاتحاد وكأس الإمارات والسوبر المحلي، كما فاز بدرع الدوري للمرة الثامنة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخه، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإماراتي البحريني، ويدافع عن لقب كأس رئيس الدولة في المحطة الأخيرة للموسم الحالي.