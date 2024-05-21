«الإمبراطور» و«الفرسان».. «المطاردة مستمرة»!

رضا سليم (دبي)

تواصلت الإثارة على قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما استمرت المطاردة بين الوصل «المتصدر»، الذي رفع رصيده إلى النقطة 58 بالفوز على اتحاد كلباء 4-2، وشباب الأهلي «الوصيف»، الذي يطارده برصيد 52 نقطة، بعد فوزه الصعب على بني ياس 2-1، مع نهاية الجولة 24 للمسابقة، ويتبقى لكل فريق 3 مباريات من ضمنها المواجهة بينهما في الجولة المقبلة، ويتبقى لـ«الإمبراطور» بعدها مباراتان أمام العين والنصر، فيما يلتقي شباب الأهلي مع حتا «الهابط» في مباراتين.

ونجح «الإمبراطور» في تجاوز عقبة اتحاد كلباء بالفوز 4-2 في المباراة التي جرت بينهما باستاد اتحاد كلباء، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف مهدي قائدي بالدقيقة 16، فيما أدرك علي صالح التعادل في الدقيقة، 25، وشهد الشوط الأول إشهار البطاقة الحمراء للاعب محمد سبيل من كلباء بعد 4 دقائق من انطلاقة المباراة، ليكمل «النمور» المواجهة بعشرة لاعبين، ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً بالدقيقة 47، يسجل أداما ديالو الهدف الثاني للوصل من تمريرة فابيو ليما، وفي الشوط الثاني سجل سفيان بوفتيني الهدف الثالث للوصل بالدقيقة 66، وقلص دانيل بيسا النتيجة بالهدف الثاني لـ«النمور» بالدقيقة 69، وأضاف هاريس الهدف الرابع للمتصدر بالدقيقة 88، ليحسم المواجهة 4-2، ويتجمد رصيد «النمور» عند النقطة 24.

وعلى استاد راشد في دبي، حقق شباب الأهلي ثلاث نقاط غالية، بالفوز على «السماوي» 2-1 ليرفع رصيده إلى النقطة 52، فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 23.

جاءت البداية غير متوقع في ظل المطاردة على صدارة الدوري لـ«الفرسان»، وكان «السماوي» له رأي آخر، بعدما سجل تاولانت سولجمانوف الهدف الأول بالدقيقة 14 وهو الهدف الـ 11 له مع بني ياس هذا الموسم في 23 مباراة، ورغم أن المواجهة من بدايتها لمصلحة أصحاب الأرض في السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن مؤنس دبور وجيسوس ويحيي الغساني.

وانتظرت جماهير «الفرسان» حتى الدقيقة 35، عندما نجح إيجور جيسوس في تسجيل هدف التعادل من الضربة الحرة التي لعبها كارتابيا قابلها جيسوس رأسية، وهو الهدف الـ 12 له بالدوري هذا الموسم، وكان التعادل ترجمة للسيطرة والضغط المتواصل على دفاع «السماوي»، إلا هجمات «الفرسان» لم تسفر عن أهداف أخرى، فيما لعب بني ياس على الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل الهدف الثاني إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد الشوط الثاني عدداً كبيراً من الفرص لـ«الفرسان» أمام مرمى «السماوي» وألغت تقنية الفار ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم عادل النقبي، وبعدها سجل لوكا، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ووقف فهد الظنحاني حارس السماوي أمام كل محاولات الفرسان بحثاً عن هدف الفوز.

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، الهدف الثاني لـ«الفرسان» عن طريق حسن محمد مدافع السماوي بالخطأ في مرماه ليحسم شباب الأهلي المواجهة لمصلحته 2-1 ويرفع رصيده إلى النقطة 52 ويستمر في مطارد الوصل على القمة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 23.

من ناحية أخرى، خيم «التعادل السادس» في تاريخ مواجهات النصر وعجمان على لقاء الفريقين بـ «دوري المحترفين»، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، وافتتح التونسي هيكل الشيخاوي التسجيل لـ«البرتقالي» في الدقيقة 12، وأدرك المدافع جلوبير ليما التعادل للعميد في الدقيقة 27، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 39 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس، مقابل 31 لـ «البرتقالي» السابع من 23 مباراة.

وافتقد النصر جهود الثنائي الأجنبي الكولومبي كيفن أجودلو والبوسني سمير مميسيفيتش، في الوقت الذي ضمت فيه التشكيلة الأساسية موسى ندياي بعد قرار «لجنة الاعتراض على قرارات الحكم» في اتحاد الكرة، إلغاء عقوبة الإيقاف والبطاقة الحمراء التي نالها اللاعب في مباراة فريقه أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة 0-4.