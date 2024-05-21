صدارة مشتركة في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

يتصدر الإيراني دانيشفار براديا، والأميركي سام شاكلاند، قمة بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية السابعة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة السابعة، بعدما تساوى اللاعبان برصيد 5.5 نقطة، وجاء 6 لاعبين في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، هم الهندي أرافيندا تشيثامبارام والإيراني أمين طبطبائي، والصربي أليكسي سارانا والروسي مورزين فولودار والهندي آرجون إيريجايسي والأذربيجاني آيدن سليمانلي، فيما حل 12 لاعباً بالمركز الثالث برصيد 4.5 نقطة، يتقدمهم سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتدخل البطولة الأمتار الأخيرة في آخر جولتين لتحديد البطل السابع للحدث الدولي، الذي يجمع أكثر من 300 لاعب ولاعبة في 3 بطولات هي الماسترز والتحدي والمستقبل للاعبين الواعدين.

كانت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مجريات الجولة السابعة، كما حضر المنافسات، تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي والمهندس طلال أحمد الزعابي، ووهيب جعفر الزرعوني الأمين العام للنادي وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني في اتحاد الشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأسفرت الجولة السابعة عن تعادل سالم عبد الرحمن مع الصيني يو يانجي، ليرفع سالم رصيده إلى 4.5 نقطة، وتلقى الهندي أرافيندا تشيثامبارام خسارته الأولى على يد الإيراني دانيشفار براديا، ليتوقف رصيد الهندي عند 5 نقاط ويصل الإيراني إلى 5.5 نقطة، وتعادل الإيراني أمين طبطبائي حامل لقب الماسترز بنسختها الرابعة مع منافسه الصربي أليكسي سارانا.

وتلقى الأميركي هانس نيمان خسارته الأولى على يد مواطنه سام شاكلاند، وتعادل الإيراني بارهام مقصودلو حامل لقب الماسترز بنسختها الثانية مع المصنف الأول الهندي آرجون إيريجايسي، الفائز بلقب النسخة الماضية، وخسر الأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب أمام الأذربيجاني آيدن سليمانلي.

وعبّرت نجلاء الشامسي عن سعادتها بالتواجد في البطولة، مشيدة بالتنظيم الاحترافي للمنافسات وبالنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صعيد تنظيم البطولات الدولية، وثمّنت الشامسي الجهد الكبير المبذول من قبل إدارة النادي في نشر لعبة الأذكياء وتوسيع قاعدة ممارسيها في أغلب مدن وضواحي إمارة الشارقة.

بطولة التحدي

في بطولة التحدي، المقامة بالتزامن مع الماسترز، تتصدر الهندية ديفيا ديشموخ (19 عاماً) قائمة اللاعبين برصيد 6 نقاط، ويتساوى 4 لاعبين على المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة وهم المولدوفي جيجور لاشكين والروسية ليا جاريفولينا ومواطنها فلاديمير بورماكين والهندي نيتيش بيلوركار، فيما يأتي 10 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم الباراجوياني ديلجادو راميريز.