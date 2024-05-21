محمد بن ثعلوب: «الزعيم» قادر على حسم لقب «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن «الزعيم» قادر على حسم لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفضل الدعم اللامحدود والمكارم السخية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، والمساندة المعنوية والمتابعة المستمرة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ووقوفه على جميع تفاصيل التحضيرات.

واعتبر ابن ثعلوب، أن الحافز الأكبر لـ«الزعيم» في المواجهة المقبلة ينبع من إدراك العين أنه في مهمة وطنية لتشريف كرة القدم الإماراتية، وهو ما يضاعف المسؤولية على جميع عناصر الفريق، الذين لعبوا بروح قتالية عالية في لقاء الذهاب رغم التأخر بالنتيجة، وقال: «نتطلع أن نشهد هذه الروح مرة أخرى في المباراة المقبلة على استاد هزاع بن زايد، وتحقيق انتصار كبير على غرار ما فعله الفريق في الأدوار الإقصائية السابقة».

وعبر ابن ثعلوب، عن تقديره للمساندة الجماهيرية من «الأمة العيناوية»، ومحبي «الزعيم» من أبناء إمارات الوفاء، الذين كان صوت هتافاتهم يدوي بقوة في أرجاء ملعب نيسان، فكان لهم دور مؤثر للغاية في رفع همة اللاعبين وشحنهم على مدار دقائق اللقاء دون توقف، وأكد أن أولوية حضور مباراة الإياب في ملعب «الزعيم» ستكون لهذه الجماهير الوفية التي آزرت الفريق وتكبدت المشاق بالسفر إلى اليابان.

وتمنى ابن ثعلوب، أن يكون مسك الختام يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد، في لقاء الإياب، الذي يجب أن يدخله العين بنفس الرغبة والتركيز وعدم الاستهتار بالمنافس، من أجل اكتمال الفرحة برفع الكأس القارية للمرة الثانية بعد عام 2003.

وختم ابن ثعلوب، بشكر جميع الجهات الداعمة لمسيرة العين، وتحديداً وسائل الإعلام الواعية لأهمية هذه المهمة الوطنية في المسيرة التاريخية للرياضة الإماراتية، ما يعنى أنه انتهى المهم، وبقي الأهم الذهبي في دار الزين.