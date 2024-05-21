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الرياضة

الرزوقي: «كاراتيه الإمارات» تجني ثمار «نجوم المستقبل»

الرزوقي: «كاراتيه الإمارات» تجني ثمار «نجوم المستقبل»
22 مايو 2024 01:23

دبي (وام)

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أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أن «كاراتيه الإمارات» شهد موسماً متميزاً على صعيد المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية، موضحاً أن تنظيم البطولات والحضور الإماراتي في مختلف الاتحادات القارية والإقليمية والدولية، سيكون لهما انعكاس إيجابي على مستقبل اللعبة.
ويختتم اتحاد الكاراتيه منافساته في الموسم الرياضي الحالي، بإقامة آخر جولتين في مسابقة الدوري العام، في «الكوميتيه» ثم يسدل الستار ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 8 يونيو المقبل.
وأوضح الرزوقي أن الموسم المحلي شهد نتائج ومستويات فنية مميزة بين جميع أندية اللعبة، تجسيداً لاستراتيجية الاتحاد الذي سعى إلى تعديل بطولاته، واستقطاب مشاركة جميع الأندية في مختلف المراحل السنية توسيعاً لقاعدة الممارسين.
وقال «بدأت الأندية تجني ثمار مشروع نجوم المستقبل، الذي عملنا على تنفيذه على مدار الأعوام القليلة الماضية، الذي يحمل بين طياته أمل مستقبل رياضة الكاراتيه في الإمارات، والداعم الحقيقي للمنتخبات الوطنية، كما أن البطولات المحلية جسدت التطور الواضح على مستوى لاعبي الكاراتيه في الدولة، بما انعكس إيجاباً على نتائجنا المتميزة في البطولات العربية والقارية والدولية».
وأوضح أن المشاركات الخارجية هذا الموسم كانت ممتازة، وحققنا العديد من الإنجازات، وهو ما استثمرناه في الحفاظ على مكانتنا الدولية في التنظيم المتميز لمجموعة من البطولات العالمية الكبرى وآخرها الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين «البريمييرليج»، في الفجيرة لمدة 3 سنوات متتالية.
وأضاف «علاوة على الفوائد الفنية والتنظيمية من استضافة مثل هذه البطولات، فهي تسهم أيضاً في الترويج سياحياً ولها عوائد تسويقية من جراء الأعداد الكبيرة من اللاعبين والمدربين والإداريين والمسؤولين الذين يحضرون من مختلف دول العالم، وتقدر أعدادهم بالآلاف، حيث شارك في النسخة الأخيرة فقط في فبراير الماضي أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، من 78 دولة».
وأكد الرزوقي أن مكاسب كاراتيه الإمارات هذا الموسم تضمنت احتفاظ الإمارات برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، إضافة إلى وجود العديد من الكفاءات الإدارية الإماراتية في مختلف اللجان بالاتحادات القارية والإقليمية والدولية، من منطلق إعداد هذه الكوادر لقيادة اللعبة على مختلف المستويات في المستقبل.

الكاراتيه
الإمارات
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
كاراتيه الإمارات
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