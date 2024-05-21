قاهر برشلونة «86» يشيد بالتنظيم الإماراتي

مراد المصري (أبوظبي)

اعتلت اليابان صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، التي تتواصل في «مبادلة أرينا» حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة قياسية تاريخية، بعدما رفع نجوم «الساموراي» رصيدهم إلى 5 ميداليات، بميدالية ذهبية واحدة، وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

وتألقت البعثة اليابانية في الجولة الثانية، وحقق لاعبوها ولاعباتها أربع ميداليات ملونة، إلى جانب الميدالية البرونزية التي كسبوها في الجولة الأولى.

وتفوق ريوما تاناكا على مواطنه تاكيشي تاكيوكا في نهائي ياباني خالص، ليحصلا على الميدالية الذهبية والفضية على التوالي في وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لكل من الفنلندي لوكاس ساها، والجورجي فازها مارجفيلاشيفيلي.

وقلب هدايت حيدروف من أذربيجان التوقعات ليكسب الميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم للرجال، ونال الميدالية الفضية الياباني تاتسوكي إشيهارا، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للمنغولي أنخازايا لافارجال والسويسري نيلس ستمب.

وحققت الكورية ميمي هوه الميدالية الذهبية لوزن تحت 57 كجم للسيدات، ونالت الميدالية الفضية الكندية كريستا ديجوتشي، فيما ذهبت البرونزية لليابانية مومو تاماوكي والكندية جيسيكا كليمايت.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم، بإقامة فئتي الرجال لوزن تحت 90 كلج، والسيدات لوزن تحت 70 و78 كجم.

ويخوض أرام جريجوريان لاعب منتخبنا الوطني منافسات وزن تحت 90 كجم، وهو الساعي لتحقيق نتيجة تساعده على الحصول على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس 2024، إذ نجح 5 لاعبين من منتخبنا خلال الفترة السابقة في حجز مقاعدهم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وهم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي، «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي وزن تحت 52 كجم.

على صعيد آخر، يتواجد هيلمون دوكادام، ضيفاً في الحدث، وهو الحارس الروماني الأسطورة، الذي دخل سجلات جينيس للأرقام القياسية باعتباره الوحيد الذي تمكن من التصدي لأربع ركلات جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1986.

ونجح حارس ستيوا بوخارست وقتها في التصدي لجميع الركلات الأربعة التي نفذها لاعبو برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة إشبيلية الإسبانية، ليحقق النادي اللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

وعبر دوكادام، خلال لقاء ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، عن إعجابه بالتنظيم في أبوظبي، وقال لـ «الاتحاد»: «اعتبر الحدث بمستوى أو حتى يتخطى ما نراه في بطولات دوري أبطال أوروبا، من حيث الدقة والتنظيم والأجواء التي قام بها المنظمون، إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها منافسات الجودو، ويجب أن أقول بصراحة إن الأجواء رائعة للغاية وجميلة جداً».

وأضاف: رياضة الجودو مثالية للجيل الصاعد، فهي تعلم قيماً إيجابية وهو دور الرياضة الذي يجب أن نهتم بها.

إشادة

أشاد النجوم المشاركون بأجواء الحدث في أبوظبي، وعبروا عن إعجابهم بالتنظيم وقوة النزالات ذاتها، وقالت الإيطالية أوديتي جيوفريدا الحائزة على الميدالية الذهبية لوزن تحت 52 كجم: «الأمر مختلف، ربما يعني هذا التتويج أكثر من الفوز بالميداليات الأولمبية بالنسبة لي، فهو يعني الكثير، ففي عام 2011، كانت جدتي مريضة جداً وتحتضر، وقمت بزيارتها لأخبرها أنه تم اختياري للمشاركة في البطولة الأوروبية للناشئين، فقالت لي جدتي أنت ستكونين بطلة العالم! وقد فعلت ذلك أخيراً وأنا لست في كامل جاهزيتي البدنية، أنا عاجزة عن وصف شعوري».

أما هدايت حيدروف من أذربيجان الفائز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، فوصف الأمر بأنه حلم أصبح حقيقة، وقال: أن تصبح بطل العالم أمر أشبه بالحلم، بذلت جهد كبير وحصدت ثمار مسيرتي في أبوظبي.

واعتبرت البرتغالية كاترينا كوستا، التي حلت بالمركز الثامن في وزن تحت 48 كجم، أن أبوظبي هي الوجهة المفضلة لها، وقالت: أشارك دائماً في البطولات التي تقام هنا، وهذه المرة السادسة التي أتواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في البطولات التي تقام هنا، دائماً ما تمنحني أبوظبي الحافز والأجواء المثالية لتقديم أفضل مستوياتي.

مليون يورو جوائز مالية

يتقاسم الجوائز المالية للميداليات البالغة بالمجمل مليون يورو «نحو أربعة ملايين درهم»، كل من اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والمدربين، بحيث يحصل أصحاب الميداليات الذهبية في منافسات الفردي على مبلغ 20.800 ألف يورو للاعب و5.200 يورو للمدرب، والميدالية الفضية 12 ألف يورو للاعب و3 آلاف يورو للمدرب، والميدالية البرونزية 6.400 يورو للاعب و1600 يورو للمدرب.

أما صعيد بطولة الفرقي، فسينال الفريق الفائز بالميدالية الذهبية مبلغ 72 ألف يورو للاعبين، و18 ألف يورو للمدرب، والميدالية الفضية 48 ألف يورو للاعبين و12 ألف يورو للمدرب، والميدالية البرونزية 20 ألف يورو للاعبين و5 آلاف يورو للمدرب.