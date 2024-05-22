تشيلسي وبوكيتينو.. «طلاق بالتراضي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهت علاقة تشيلسي، والمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رسمياً بالتراضي بين الطرفين، رغم أن عقد الأخير يتبقى منه عام آخر، وتم اتخاذ القرار بعد عرض محصلة نهاية الموسم، حيث التقى بوكيتينو مع تود مويهلي مالك النادي على عشاء عمل، اتفقا خلاله على كل شيء.

ووجه بوكيتينو الشكر إلى مجموعة ملاك النادي والمديرين الرياضيين، لأنهم منحوه الفرصة ليكون جزءاً من تاريخ «البلوز». وقال: الفريق أصبح الآن مؤهلاً للعودة إلى الصفوف الأولى، إذ أنهى الموسم في المركزالسادس برصيد 63 نقطة، بعد أن كان ترتيبه الثاني عشر الموسم الماضي برصيد 44 نقطة.

وأضاف بوكيتينو قائلاً: يمكن للفريق أن يحقق المزيد من التقدم في الدوري الإنجليزي «البريمرليج» وأوروبا، خلال السنوات القادمة. وترتب على هذا الانفصال، رحيل معاوني بوكيتينو ومساعديه خيسوس بيريز، وميجويل داجوستينو، وتوني خيمينيزوسباستيانو بوكيتينو.

ويُعتبر بوكيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان ومن قبله توتنهام، ثالث مدرب يغادر قلعة «ستامفورد بريدج» بعد الألماني توماس توخيل، والإنجليزي جراهام بوتر. وكان بوكيتينو وصل الصيف الماضي، وقاد الفريق إلى المركز السادس في الدوري، بعد 5 انتصارات متتالية حققها مؤخراً، كما أسهم في وصول تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة، ونصف نهائي كأس إنجلترا.

وقاد بوكيتينو تشيلسي هذا الموسم في 51 مباراة في مختلف المسابقات، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في عشرة وخسرفي 14.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت أن الانفصال تم من دون أي توتربين الجانبين، وشرع تشيلسي مباشرة في البحث عن بديل، مفضلاً أن يكون شاباً، ولديه طموحات تقدمية. وقالت الشبكة إنه تم طرح أسماء سيباستيان هونيس، المديرالفني لشتوتجارت الألماني، وميشيل مدرب جيرونا الإسباني، وكيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون، وإنزو ماريسكا ليسترسيتي.

وذكرت مصادرصحفية إنجليزية أن عودة الألماني توخيل واردة بقوة، لأنه يأمل بشدة في ذلك حتى يستكمل ما بدأه مع هذا الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن هانسي فليك، المديرالفني السابق لمنتخب ألمانيا يأمل أن ينال فرصة تدريب تشيلسي، وقالت إن اسم فليك تم طرحه من قبل على «البلوز»، وأشارت شبكة سكاي ألمانيا إلى أن اسم روبرتو دي زيربي، المديرالفني لبرايتون، والذي قررالرحيل بنهاية الموسم، انضم إلى قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي.