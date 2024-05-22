جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي





لندن (رويترز)

فاز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن قاد مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع توالياً في إنجاز لا سابق له، وفاز المدرب الإسباني بالجائزة أربع مرات سابقة منذ انضمامه إلى سيتي في 2016، وبحصوله على ستة ألقاب في الدوري أصبح جوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وقال جوارديولا: «تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي في الأقسام كافة، أنا فخور جداً بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين، والعمل جنباً إلى جنب يومياً مع مدربين رائعين والطاقم المعاون.

الفوز بأربعة ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي. إنها أصعب مسابقة للدوري في العالم وقدّم منافسونا كرة قدم مذهلة».

وتفوق جوارديولا على منافسيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث، ويورجن كلوب مدرب ليفربول.