سالم عبدالرحمن يتقدم للوصافة في «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (دبي)

دخل سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في دائرة المنافسة على لقب النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما نجح في الفوز على التشيكي أنجوين تاي في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 5.5 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، قبل أن يلعب الجولة الأخيرة التي ستحدد البطل.

افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى منافسات الجولة الثامنة، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وفيصل النابودة، مدير إدارة التسويق بجمعية الشارقة التعاونية، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي، وعلي عباس، رئيس الاتحاد السوري للشطرنج، وفوزي بو رجعة، رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، ورواد الحمود، الأمين العام للاتحاد اللبناني للشطرنج، وخلود الزرعوني، عضو اتحاد الإمارات للشطرنج.

وشهدت الطاولات الأولى، مفاجآت، بتعادل الإيراني دانيشفار براديا مع الأميركي سام شاكلاند، وعلى الطاولة الثانية تعادل المصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي حامل لقب النسخة الماضية مع الصربي أليكسي سارانا، وعلى الطاولة الثالثة، تعادل الإيراني أمين طبطبائي، حامل لقب الماسترز بنسختها الرابعة، والأذربيجاني آيدن سليمانلي، وعلى الطاولة الرابعة، تلقى الهندي أرافيندا تشيثامبارام خسارته الثانية من الروسي مورزين فولودار، وعلى الطاولة الخامسة، فاز بطل العالم للشباب الإيراني بارهام مقصودلو حامل لقب الماسترز بنسختها الثانية بطل العالم للشباب على الأذربيجاني محمد مرادلي، وعلى الطاولة السادسة، تعادل الهندي بورانك أبهاميو مع نظيره الصيني يو يانجي.

ويتقاسم 3 لاعبين الصدارة برصيد 6 نقاط، هم الإيراني دانيشفار براديا، والأميركي سام شاكلاند والروسي مورزين فولودار، ويأتي بالمركز الثاني 7 لاعبين برصيد 5.5 نقطة يتقدمهم سالم عبد الرحمن ومعه الإيراني أمين طبطبائي، والصربي أليكسي سارانا، والهندي آرجون ايريجايسي، والأذربيجاني آيدن سليمانلي، والإيراني بارهام مقصودلو، والأوزبكي شمس الدين فوخيدوف، فيما يحل 8 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم الهندي أرافيندا تشيثامبارام.

وفي بطولة التحدي للمصنفين تحت 2500 نقطة، تقاسمت الهندية ديفيا ديشموخ، والروسية ليا جاريفولينا الصدارة بعد الجولة الثامنة، برصيد 6.5 نقطة، فيما يتساوى 3 لاعبين على المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهم: المولدوفي جيجور لاشكين، والإيراني موفاهد سينا، والروسي فلاديمير بورماكين، ويحل 11 لاعباً بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم الباراجوياني ديلجادو راميريز.