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الرياضة

ساوثجيت: كين جاهز لبطولة أوروبا بعد تعافيه من إصابة في الظهر

ساوثجيت: كين جاهز لبطولة أوروبا بعد تعافيه من إصابة في الظهر
22 مايو 2024 10:33

لندن (رويترز)
قال جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، إن القائد هاري كين تعافى من إصابة في الظهر، ويتطلع للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم المقبلة، وغاب كين مهاجم بايرن ميونيخ عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني بسبب مشاكل في الظهر كان يعاني منها منذ ما قبل الخسارة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد قبل أسبوعين.
ومع ذلك، ضم ساوثجيت مدرب إنجلترا المهاجم (30 عاماً) إلى تشكيلته المبدئية لبطولة أوروبا التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وقال ساوثجيت: «تعافى كين إلى حد كبير الآن. أعتقد أن قرار عدم الدفع به في المباراة الأخيرة كان صائباً، مشاكل الظهر من الأمور الشائعة، لكنها لا تثير قلقنا في هذه المرحلة، لكنه تعافى بشكل كبير الآن».
وسجل كين 44 هدفاً في 45 مباراة في جميع المسابقات في موسمه الأول مع النادي الألماني، لكنه لم يتمكن من مساعدة بايرن على الفوز بأي لقب، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها العملاق الألماني في الفوز بالألقاب منذ عام 2012.
وقال ساوثجيت: «لن يكون الأمر جيداً بالنسبة له. أنا متأكد من أنه يعرف ما يقوله الناس عن ذلك، لكن عشقه لخوض التحديات ورغبته في مساعدة المنتخب لم تتراجع، ويتطلع بالتأكيد للمشاركة في بطولة أوروبا، قام بواجبه في الدوري الألماني، وسجل الكثير من الأهداف، وأعلم أن النادي سعيد جداً بما حققه اللاعب».
وتخوض إنجلترا مباراتين وديتين أمام البوسنة في الثالث من يونيو على ملعب سانت جيمس بارك وأيسلندا في السابع من يونيو على استاد ويمبلي قبل التوجه إلى بطولة أوروبا، إذ أوقعتها القرعة في مجموعة تضم صربيا والدنمارك، وسلوفينيا. 

 

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