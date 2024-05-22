شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الإمارات للسلة



علي معالي (دبي)

تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الإمارات لكرة السلة، بعد الفوز في مباراة الإياب على الشارقة والوصل، في الدور قبل النهائي، وتقام المباراة النهائية مساء الخميس، في المباراة الأولى، كرر شباب الأهلي الانتصار على الشارقة في الإياب بنتيجة 79- 66، وتفوق «الملك» في الربعين الأول والثاني (23-21) و(18-17)، إلا أن «الفرسان» تمكّن من تعويض الفارق في الربع الثالث، وتقدم بفارق 13 نقطة (25-9)، وتعادل الفريقان في الربع الرابع (16-16)، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، وحمز عباس وكوستاس، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وفي المباراة الثانية، فاز النصر على الوصل 91- 83، في مباراة استعاد فيها «العميد» قوته، حيث كان الفريق قد تفوق في مباراة الذهاب بفارق نقطة واحدة فقط (88- 87)، وتقدم النصر في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 25- 22,21- 18,25- 21، وفي المقابل، تفوق «الإمبراطور» في الربع الرابع والأخير 22- 20، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من: يعقوب غابش، سالم الزعابي، عمر الأسمر، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وتعتبر بطولة كأس الإمارات آخر منافسات موسم الرجال، بعد ماراثون طويل في المسابقات كافة كان شباب الأهلي والنصر فرسا الرهان في كل النهائيات.