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الرياضة

«الحمراء» تُقلق اتحاد كلباء!

«الحمراء» تُقلق اتحاد كلباء!
22 مايو 2024 13:30

فيصل النقبي (كلباء)
شكلت البطاقات الحمراء قلقاً متزايداً لجماهير وإدارة اتحاد كلباء خلال الجولات الماضية، خاصة مع تعرض الفريق لحالة طرد مباشر في كل مباراة منذ لقاء الوصل في كأس رئيس الدولة، وحتى اللقاء الأخير أمام المنافس نفسه في الدوري.
وبدأت القصة في لقاء الوصل بالكأس، حيث تعرض دانييل بيسا للطرد، خلال مجريات اللقاء، ثم حصل الروماني فيليب كيش على طرد مباشر أمام العين بالجولة الماضية، وفي المواجهة الأخيرة أمام الوصل بحصول محمد سبيل على «طرد مباشر».
وارتفعت البطاقات الحمراء لتبلغ الرقم 9، وهو معدل مرتفع جداً، يحدث للمرة الأولى للفريق، وهو ما دعا الجهاز الإداري والفني لدراسته بالشكل الأمثل قبل آخر جولتين للفريق حتى لا يخسر المزيد من اللاعبين في ظل الحاجة لتأمين موقف الفريق في المسابقة.

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