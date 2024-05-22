6 أندية تخوض «سباق اللقب» و«صراع الهبوط» في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

تستمر إثارة دوري أدنوك للمحترفين، مع بقاء 19 مباراة في مشوار المنافسة، خلال الموسم الحالي، تشمل 13 مباراة ضمن الجولتين المقبلتين «25 و26» على التوالي، إضافة إلى 6 مباريات أخرى من مؤجلات الجولات 13 «عجمان مع بني ياس، الإمارات مع البطائح، حتا مع شباب الأهلي»، ومباراة العين والوصل المؤجلة من «الجولة 20»، والإمارات مع العين «من الجولة 19»، والعين مع البطائح «مؤجلة من الجولة 25».

ورسمت مواجهات «الجولة 24»، والتي أسدل عليها الستار مساء الثلاثاء، سيناريو استمرار «سباق الإثارة» على صعيد «حسم اللقب» الذي يجمع الثنائي الوصل المتصدر بـ 58 نقطة، ومنافسه المباشر والوحيد شباب الأهلي الوصيف برصيد 52.

وتتجه الأنظار الأحد المقبل صوب ملعب «زعبيل»، الذي يحتضن «القمة الحاسمة» بين «الإمبراطور» وضيفه «الفرسان» في مواجهة منتظرة قد تحدد مصير الدرع، عطفاً على حظوظ الوصل الوافرة في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ آخر تتويج موسم 2006-2007، حال تحقيقه الفوز أو التعادل، بحكم تفوقه في مباراة الدور الأول على شباب الأهلي 2-1، علماً بأن «الإمبراطور» تفوق على «الفرسان» في مواجهتين أيضاً في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-2 و3-0 على التوالي.

في المقابل، يعول «الفرسان» والراغب بدوره في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، ورفع رصيد إنجازاته بالتتويج التاسع في تاريخه، على حظوظه في التفوق على «الامبراطور» في مواجهة الأحد، وانتظار تعثر المنافس في مباراتيه المتبقيتين.

وتبقت للوصل المتصدر بخلاف مواجهة القمة المنتظرة أمام شباب الأهلي، مباراتين على التوالي خارج قواعده أمام مضيفه العين المؤجلة من «الجولة 20»، والنصر في «الجولة 26» على ستاد آل مكتوم، فيما يلعب شباب الأهلى آخر مواجهتين أمام حتا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى «دوري الأولى».

وبعيداً عن «سباق الدرع»، ما تزال المنافسة على القاع مستمرة في ظل الصراع، الذي يجمع 4 أندية تسعى لتجنب الهبوط إلى جانب حتا، وتشمل على التوالي الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة من 22 مباراة، خورفكان «الثاني عشر» برصيد 21 نقطة من 24 مباراة، بني ياس «الحادي عشر» برصيد 23 نقطة من 23 مباراة، وصولاً إلى اتحاد كلباء «العاشر» برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.

وتشكل حظوظ «الصقور» -على الورق- في الوصول برصيد نقاطه الحالية إلى 26 نقطة في مبارياته الأربع المتبقية في مشوار الدوري أمام النصر، البطائح «مباراتين»، والعين صداعاً لفرق خورفكان وبني ياس واتحاد كلباء الساعية لتجنب الهبوط إلى «دوري الأولى».

أرقام

182 إجمالي مباريات الدوري

163 إجمالي المباريات الملعوبة

19 مباراة متبقية في مشوار المنافسة

13 مباراة ستلعب في الجولتين 25 و26

6 مباريات مؤجلة من الجولات «13 و19 و20 و25»

-----------

المباريات المتبقية للمتنافسين على اللقب

1- الوصل 58 نقطة: «شباب الأهلي، العين، النصر»

2- شباب الأهلي 52 نقطة: «الوصل، حتا، حتا»

---------

المباريات المتبقية للمتنافسين على تجنب الهبوط

10- اتحاد كلباء 24 نقطة: «بني ياس، خورفكان»

11- بني ياس 23 نقطة: «اتحاد كلباء، عجمان، عجمان»

12- خورفكان 21 نقطة: «الوحدة، اتحاد كلباء»

13- الإمارات 14 نقطة: «النصر، البطائح، البطائح، العين»