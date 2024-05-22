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الرياضة

6 تبديلات في كوبا أميركا لهذا السبب!

6 تبديلات في كوبا أميركا لهذا السبب!
22 مايو 2024 11:27

 
اميركا (رويترز)
قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، إنه سيسمح للفرق المشاركة في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل بإجراء تبديل إضافي حال تعرّض أحد اللاعبين لارتجاج أو إصابة بالرأس، ويسري التغيير في القواعد أيضاً على البطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد عقب انطلاق بطولة كوبا أميركا التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.
وقال الكونميبول في بيان: «بالإضافة إلى التغييرات الخمسة لكل فريق التي تسمح بها اللوائح، من المحتمل إضافة تبديل سادس لحماية اللاعبين، هذا تبديل إضافي حال الاشتباه في إصابة في الرأس أو ارتجاج. للقيام بذلك، يتعين إبلاغ حكم الساحة أو الحكم الرابع».
ودعت العديد من الهيئات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين إلى إجراء تبديلات إضافية، وقام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتضمينها في قوانينه في مارس، لكنه ترك الأمر مفتوحاً لمنظمي المسابقات لتنفيذها تبعاً لقرار كل بطولة. 

 

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