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الرياضة

«الركبة» تبعد ألابا عن تشكيلة النمسا في كأس أوروبا

«الركبة» تبعد ألابا عن تشكيلة النمسا في كأس أوروبا
22 مايو 2024 11:33


فيينا (أ ف ب)
غاب قائد المنتخب النمسوي ديفيد ألابا عن تشكيلة بلاده المعلنة من قبل المدرب رالف رانجغنيك لخوض غمار كأس أوروبا في يونيو المقبل، ولم ينجح قلب دفاع ريال مدريد الاسباني في التعافي في الوقت المناسب من إصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى تعرّض لها مع فريقه في ديسمبر.
وقال رانجنيك: «من المؤسف أنه لن يتمكن من المشاركة لاعباً، لقد تحدثت معه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال إنها أمنيته العظيمة أن يكون معنا»، ويتعيّن على المدرب تقليص تشكيلته الأولية من 29 لاعباً إلى 26 بحلول 7 يونيو المقبل.
ويستهل المنتخب النمسوي مشواره في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة فرنسا 17 يونيو في دوسيلدورف، قبل أن يواجه بولندا في برلين بعد ثلاثة أيام، ليختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء هولندا في 25 منه. 

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