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الرياضة

مودريتش: عزيزي توني لن يكون هناك كروس آخر

مودريتش: عزيزي توني لن يكون هناك كروس آخر
22 مايو 2024 11:45


أنور إبراهيم (القاهرة)

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أشاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، بصديقه ورفيق الملعب الألماني توني كروس الذي أعلن رسمياً اعتزاله هذا الصيف، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».
نجح هذا النجمان «الأسطوريان» معاً في جمع 22 لقباً مع ريال مدريد، ولكن كروس «34 عاماً» قرر أن يكتفي بذلك، وينهي مسيرته هذا الصيف، ومن المؤكد أن يترك هذا «المايسترو» الألماني فراغاً كبيراً، سواءً مع ناديه أو منتخب بلاده.
وقال مودريتش في رسالته: عزيزي توني يصعب أن أكتب هذه الكلمات.. إن عالم كرة القدم حزين جداً، لأن لاعباً أسطورياً يرحل عن المستطيل الأخضر، وأعترف بأنني، شخصياً، حزين جداً، وأضاف قائلاً: صديقي العزيز أنت أسطورة حقيقية في هذه الرياضة، وأسطورة لريال مدريد، أحب دائماً اللعب إلى جوارك مع «الميرنجي»، وكان ذلك شرفاً حقيقياً أن أشاركك قيادة وسط ملعب الريال.
وتابع في الرسالة: عزيزي توني: لديك إمكانات ومهارات تجعل منك لاعباً فريداً ومتميزاً، ويقيني أنه لن يكون هناك توني كروس آخر. وواصل: أمضينا معاً أجمل السهرات الأوروبية في دوري الأبطال، وحصلنا معاً على ألقاب وبطولات عديدة واستمتعنا بسحر «السانتياجو برنابيو»، ولن ننسى هذه الحقبة الذهبية التي أمضيناها معاً في ريال مدريد. لقد حققت كل شيء، ولايتبقى إلا شيء واحد هو أن نضيف معاً الكأس الخامسة عشرة ذات الأذنين الكبيرتين في نهائي البطولة أو يونيو القادم أمام بروسيا دورتموند.
يذكرأن نهائي الأبطال قد يكون آخر نهائي يشارك فيه مودريتش أيضاً، لأن عقده ينتهي هذا الصيف، وإن كان لوكا يرغب في تمديده لعام آخر، غيرأن هذا الأمر لن يُحسم إلا بعد المباراة النهائية للأبطال. 

توني كروس
منتخب المانيا
لوكا مودريتش
ريال مدريد
يورو 2024
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