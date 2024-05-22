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الرياضة

بالاك: البايرن بحاجة لإعادة بناء شاملة

بالاك: البايرن بحاجة لإعادة بناء شاملة
22 مايو 2024 14:30


ميونيخ (د ب أ)
قال مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم وبايرن ميونيخ الأسبق، إن فريقه السابق يعاني العديد من المشاكل، وإنه بحاجة لإعادة بناء شاملة، وذكر بالاك 47/ عاماً/ في مقابلة مع «شبورت بيلد» أن تعيين خليفة لمدرب الفريق توماس توخيل، ليست أكبر مشكلة يعانيها فريقه السابق.
وأوضح مايكل بالاك:«بعد إنهاء الموسم من دون التتويج بأي لقب، يجب عليك أن تتعامل بجدية مع مشاكل الفريق وأن تقوم بتغييرات جذرية، حتى الموسم الماضي، لم يسر بشكل جيد لبايرن، فقد الفريق هيمنته، وكان يوليان ناجلسمان موجوداً حتى ربيع 2023، وأيضاً مدرب جيد مثل توخيل. الفريق بحاجة لإعادة بناء شاملة».
وأنهى بايرن ميونيخ الدوري الألماني (بوندسليجا) في المركز الثالث، وهو أول موسم يفشل فيه الفريق في التتويج بلقب منذ عام 2012، في فبراير الماضي أعلن النادي أن توخيل، الذي تولى تدريب الفريق خلفاً لناجلسمان في مارس 2023، سيرحل عن النادي بنهاية الموسم بعد اتفاق تم بالتراضي. ولم يجد النادي حتى الآن خليفة له.
وقال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن بطل الدوري، وناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ورالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، إنهم يفضلون البقاء في مناصبهم الحالية. ووصف قائد المنتخب الألماني، وبايرن ميونيخ الأسبق لوثار ماتيوس البحث الجاري حالياً عن مدير فني بأنه مضحك للغاية.

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