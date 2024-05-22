«بين الفوضى والصدمة».. لاعبون سابقون ينتقدون قرار رحيل بوكيتينو



لندن (رويترز)

فاجأ قرار تشيلسي بالتخلي عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو العديد من اللاعبين السابقين الذين يعتقدون أنه قد ينسف مساعي النادي للعودة إلى القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 بعد أن احتل النادي المركز 12 في الموسم السابق.

وكانت الأشهر الأولى من ولاية المدرب الأرجنتيني بعيدة كل البعد عن الإقناع، إذ استغرق الفريق وقتاً طويلاً للتأقلم، لكن سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات في الدوري رفعتهم إلى المركز السادس ليضمن مكاناً في مسابقة أوروبية.

وانتقد لاعب تشيلسي السابق كريج بيرلي قرار النادي الذي وصفه بأنه يفتقر للرؤية، وقال: «الأمر كله عبارة عن فوضى بصراحة، ارتكب بوكيتينو بعض الأخطاء هذا العام، لكن الفريق أنهى الموسم بقوة، تشيلسي يفتقر إلى الرؤية، إنهم يتعثرون من مدرب إلى آخر.. لا يوجد الكثير من المدربين الجيدين في الوقت الحالي».

وقال جوس بويت لاعب وسط تشيلسي السابق إن رحيل بوكيتينو يصعب فهمه وقبوله، وأضاف لشبكة سكاي سبورتس: «كل شخص قريب من تشيلسي كان يتوقع صيفاً رائعاً والتحضير لأمور جيدة العام المقبل، لكننا لا نعرف ما يدور بداخل النادي. لقد صدمت، ولم أصدق ذلك».

وقال فرانك لوبوف مدافع تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق إن رحيل بوكيتينو أدخل مستقبل النادي في حالة من عدم اليقين، وأضاف: «إنه أمر مؤسف، لأن الفريق كان استثنائياً في المباريات القليلة الماضية، لكننا الآن لا نعرف ما سنواجهه الموسم المقبل، لا نعرف إلى أين سنذهب مع كل هؤلاء اللاعبين الشباب. لديّ شكوك في أن الوضع سيكون أفضل مما كان عليه هذا الموسم».

ووجه كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي اختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، الشكر إلى بوكيتينو في منشور على إنستجرام، وقال: «شكراً لك على كل ما فعلته من أجلي وتحقيق أحلامي. أتمنى لك كل التوفيق».

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون، وروبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، وروبرتو دي تسيربي مدرب برايتون السابق، ضمن أبرز المرشحين لخلافة بوكيتينو في تشيلسي.