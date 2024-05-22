علي صالح.. «رقم قياسي» في شباك «النمور»

علي معالي (دبي)

لم تكن مباراة الوصل مع اتحاد كلباء عادية بالنسبة للمهاجم والفتى الذهبي علي صالح، حيث خرج اللاعب من هذه المباراة برقم قياسي له في مباريات فريقه أمام اتحاد كلباء في مسيرته بدوري المحترفين، حيث كان هدفه الأول في شباك «النمور» موسم 2018-2019، في المباراة التي انتهت 1-1، وهدفه الثاني موسم 2019-2020 في المباراة التي انتهت لـ«الفهود» 2-1، والهدف الثالث الموسم الماضي في المباراة التي انتهت 2-2، وجاء هدفه الأخير في الجولة الـ 24 ليكون الرابع في مسيرته في مواجهات «النمور».

ويكمن جمال الهدف الأخير أنه جاء ليستعيد «الإمبراطور» هيبته، حيث كان متأخراً بهدف، جاء في الدقيقة 16، ليرد علي صالح سريعاً في الدقيقة 25، وينطلق بفريقه نحو تحقيق انتصار كبير برباعية، ولم يسجل علي فقط، بل صنع الهدف الرابع لزميله هاريس، مؤكداً براعته، ليس في التهديف فقط، بل في صناعة المتعة بـ«التمرير».

ويمتلك علي صالح (24 عاماً) موهبة كبيرة، سواء في أرض الملعب، وكذلك دوره كقائد للفريق، في حال عدم وجود زميله علي سالمين في أرض الملعب، وهو ثالث الهدافين من اللاعبين المواطنون حيث ارتفع رصيده إلى 7 أهداف هز بها شباك الإمارات، بني ياس، الشارقة، عجمان، حتا، البطائح واتحاد كلباء، ويأتي في الترتيب الثالث للاعبين المواطنين خلف زميله فابيو ليما (15 هدفاً)، وعلي مبخوت لاعب الجزيرة (10 أهداف).