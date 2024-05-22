الفجيرة تستضيف بطولة النخبة للتنس

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس عن تنظيمه للنسخة الأولى من بطولة النخبة، وذلك بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس خلال الفترة من 24 إلى 31 مايو الحالي، وستكون البطولة مفتوحة للرجال، وبمشاركة أفضل اللاعبين في الدولة، حيث شهدت القائمة الأولية مشاركة ألمع نجوم اللعبة، يتقدمهم اللاعبان الإماراتيان عمر بهروزيان وحمد الجناحي.

ويأتي تنظيم البطولة في الفجيرة لما يتمتع به النادي من ملاعب ومرافق ومنشآت مميزة، وبعد حصولها على استحسان اللاعبين الشباب بحسب تقرير رسمي للاتحاد الدولي للتنس.

بدوره، رحب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبد الغفور بهروزيان بإقامة البطولة في ملاعب النادي، والتي تعد من نخبة الملاعب المميزة في الدولة، مؤكداً أن إدارة النادي تحرص على أن تكون بأعلى درجة من الجاهزية لاستقبال المنافسات، معبراً عن سعادته لثقة اتحاد التنس في نادي الفجيرة، خصوصاً وأن أغلب لاعبي المنتخب السابقين والحاليين تربطهم صلة وثيقة بالنادي من خلال البطولات الدولية، التي يستضيفها سنوياً.

وفي نفس السياق، وصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس بطولة النخبة بالمهمة، مؤكداً أن اتحاد التنس سعيد بإطلاق سلسلة بطولات النخبة من الفجيرة لجاهزيتها العالية والدعم الكبير المقدم من النادي للعبة.

وتابع: توفر سلسة البطولات فرصاً مهمة للاحتكاك، وخصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، الذين تنتظرهم المشاركة في بطولة كأس ديفيز، لرفع المستوى الفني للتنس في الدولة بشكل عام ومن المنتظر إقامة 8 بطولات نخبة كحد أقصى في الموسم الواحد.