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الرياضة

مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!

مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!
22 مايو 2024 16:00

علي معالي (دبي)
بعد ضياع فرصة الشارقة في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين منذ عدة أسابيع، أصبحت تصريحات كوزمين تؤكد أنه سيمنح الفرصة للبدلاء للظهور بشكل أفضل، ولكن على أرض الواقع لم يتحقق ذلك بشكل مفيد، وعلى سبيل المثال ما حدث في آخر مباراة يؤكد ذلك، حيث منح الروماني الفرصة للبدلاء في الوقت بدل الضائع.
في لقاء الجولة الأخيرة رقم 24، ضد خورفكان، والتي انتهت لمصلحة «الملك» 3-1، قام كوزمين بإجراء 4 تغييرات في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث أشرك ضاري فهد المازمي في الدقيقة (90+4) بدلاً من الغيني عثمان كمارا، وخالد باوزير في الدقيقة (90+5)، بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش، ومايد سعيد الكاس في الدقيقة (90+10) بدلاً من البرازيلي كايو لوكاس، ومايد محسن مصبح حارس المرمى في الدقيقة (90+10) بدلاً من زميله عادل الحوسني.
ومن خلال الدقائق التي شارك فيها هذا الرباعي، ربما لم ينجح أي لاعب منهم في لمس الكرة، وإن لمسها فربما تكون بالمصادفة، وبالتالي لم يحصل أي من هؤلاء الأربعة على فرصة الظهور المناسب، خاصة وأن المباراة نتيجتها كانت محسومة بالهدف الثالث، الذي سجله كايو لوكاس في الدقيقة 60.
وكان مستغرباً بالفعل ما قاله كوزمين في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة بأنه حرص على إدخال بعض الأسماء الشابة، ونسي أن هذه الأسماء لم تلمس الكرة حيث سبقت صافرة الحكم اقتراب الكرة منهم.

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