الأربعاء 22 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة لليد

النصر يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة لليد
22 مايو 2024 14:25

رضا سليم (دبي) 
حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، صالة راشد بن حمدان بنادي النصر لاستضافة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، والتي تجمع بين الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي في الخامسة من مساء بعد غدٍ الجمعة، بعد تأهل الفريقين من الدور نصف النهائي حيث فاز «الملك الشرقاوي» على الجزيرة 34-26 فيما تخطى «الفرسان» عقبة مليحة 27-26، بعد الوصول بالمباراة إلى الأشواط الإضافية. 
كان اتحاد اليد قد أجرى تعديلاً على موعد المباراة النهائية لتقام الجمعة بدلاً من السبت المقبل بسبب مباراة العين ويوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
يسعى الشارقة للفوز بالبطولة السادسة هذا الموسم، بعدما سيطر على كل بطولات الرجال بالفوز بالسوبر وكأس الإمارات وكأس الإمارات ودرع الدوري بالإضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، فيما يسعى للعلامة الكاملة بالفوز بأغلى الكؤوس والتي يحتفظ بلقبها 5 مرات متتالية من أصل 10 ألقاب له في تاريخ البطولة، بينما يبحث «الفرسان» عن عودة البطولات، خاصة أن آخر فوز له باللقب كان في موسم 2017-2018.

أخبار ذات صلة
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
بدور القاسمي تترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
كرة اليد
كأس رئيس الدولة لكرة اليد
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
إجراء أول عملية لزراعة خلايا حيّة من أجنَّة الإبل
علوم الدار
" السلامة الغذائية" تحقق إنجازاً عالمياً بإجراء أول عملية لزراعة خلايا حيّة من أجنَّة الإبل
اليوم 16:31
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
الرياضة
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
اليوم 16:30
بدور القاسمي خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اقتصاد
بدور القاسمي تترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اليوم 16:18
اختتام فعاليات معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (موضوعية)
اقتصاد
اختتام أعمال قمة المركبات الكهربائية في أبوظبي
اليوم 16:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©