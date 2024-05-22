النصر يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، صالة راشد بن حمدان بنادي النصر لاستضافة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، والتي تجمع بين الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي في الخامسة من مساء بعد غدٍ الجمعة، بعد تأهل الفريقين من الدور نصف النهائي حيث فاز «الملك الشرقاوي» على الجزيرة 34-26 فيما تخطى «الفرسان» عقبة مليحة 27-26، بعد الوصول بالمباراة إلى الأشواط الإضافية.

كان اتحاد اليد قد أجرى تعديلاً على موعد المباراة النهائية لتقام الجمعة بدلاً من السبت المقبل بسبب مباراة العين ويوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يسعى الشارقة للفوز بالبطولة السادسة هذا الموسم، بعدما سيطر على كل بطولات الرجال بالفوز بالسوبر وكأس الإمارات وكأس الإمارات ودرع الدوري بالإضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، فيما يسعى للعلامة الكاملة بالفوز بأغلى الكؤوس والتي يحتفظ بلقبها 5 مرات متتالية من أصل 10 ألقاب له في تاريخ البطولة، بينما يبحث «الفرسان» عن عودة البطولات، خاصة أن آخر فوز له باللقب كان في موسم 2017-2018.