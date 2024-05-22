إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي، من معادلة أفضل أرقامه في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجل هدفاً في فوز «الفرسان» على «السماوي» 2-1، في ختام الجولة 24 للدوري، ليصل المهاجم إلى الهدف رقم 12.

وكانت أفضيلة حصيلة تهديفية لجيسوس في الدوري جاءت في موسم 2021-2020، عندما سجل 12 هدفاً أيضاً، قبل أن يمر بمراحل من التقلبات أثرت عليها الإصابات التي تعرض لها.

ومع تبقي ثلاث مباريات لفريقه أمام الوصل، وضد حتا مرتين، فإن المهاجم يبدو قادراً على تحطيم هذا الرقم للوصول إلى حصيلة ستكون الأفضل في وقت يقترب فيه من الرحيل للعب في البرازيل مجدداً.