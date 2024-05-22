«دبي الرياضي» يستعرض طرق اكتشاف وتطوير المواهب

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي بمقره «ورشة أفضل الممارسات لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية»، التي التقى فيها الخبراء والفنيون والإداريون في الأكاديميات الحكومية والخاصة بدبي، لطرح ومناقشة أهم الأفكار المتعلقة باستراتيجية استقطاب وتطوير المواهب في كافة الألعاب الرياضية.

حضر الورشة ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ومسؤولو الأكاديميات وممثلو الأندية والاتحادات ومدربو عدد من الأكاديميات الدولية والمحلية في الدولة.

وتحدث في الجلسة الأولى من الورشة كل من د. زلاجكو بانيزيفتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة (HERC)، ود. سجاد كرامي، مؤسس ومدير أكاديمية سبوتيفاي، ومحمد السيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فوندس الهولندية وأمستردام كلينيك، وباول دي كورت، مدير التحليل الحركة والوقاية بمؤسسة فوندس الهولندية وأمستردام كلينك، وتمت مناقشة مقاربات متعددة الاختصاصات لتحديد وتطوير المواهب الرياضية، واستعرض المتحدثون نماذج لاستكشاف المواهب الرياضية بالمدارس التعليمية، وعرض د. زلاجكو نموذج 360 لتحديد المواهب الرياضية، فيما تحدث د. سجاد عن خصوصيات وإجراءات اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس، وتحدث باول دي كورت عن الاستثمار المستدام في المواهب الرياضية: خريطة الطريق الهولندية إلى رياضة القمة من المدرسة إلى الأندية الرياضية.

وتحدث في الجلسة الثانية كل من د. أنيس الشواشي، أستاذ ومحاضر في علوم الرياضة ورئيس سابق لمختبر تحسين الأداء والبحوث الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة من تونس، د. أوليفيي ماتيرن، خبير في الطب الرياضي بمراكز الأداء العالي في كل من الاتحاد القطري لكرة القدم، أسباير أسبيتار، جلاسكو رينجرز نوتينغهام فورست عضو اللجنة الطبية والأداء للسيدات في منظمة الأندية الأوروبية، وجان كلود لافارج محاضر لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدير الفني السابق لمركز كليرفونتان باريس.

واستعرض د. أنيس الشواشي أساليب تنمية وتطوير قدرات المواهب في الأندية الرياضية، ودور البحث العلمي في تحديد وتطوير المواهب الرياضية، فيما ناقش د. أوليفيي تأثير مراحل النمو والبلوغ على اكتساب المواهب الرياضية للمهارات وتجنب الإصابات وتحقيق الإنجازات، وتحدث جان كلود عن فهم كيفية تطوير مواهب كرة القدم.

وضمت الجلسة الثالثة د. مراد الغرايري، المدير الطبي في مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، وميلينا بيلي مستشارة في السياسات الصحية، وفاطمة أنوهي اختصاصي حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع، وتمت مناقشة تفعيل النظام البيئي لتنمية المواهب الرياضية والرعاية الصحية للمواهب الرياضية، والاختبارات الطبية والبدنية لمواهب كرة القدم، ونموذج الرعاية الصحية لتطوير أداء المواهب الرياضية، وحماية المواهب بالمؤسسات الرياضية، ودور برنامج حماية الطفل في دعم المواهب الرياضية.

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «النهج الحكومي والتشريعات والبيئة المحفزة تجعل من دبي وعموم دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية لاستقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، وتعد دبي في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، ونحن في مجلس دبي الرياضي نعمل وفق السياسة الخاصة باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة».

وأضاف: «نلتقي مع الخبراء والفنيين لنضع سوياً الحلول والأفكار والمبادرات الجديدة التي تساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وأهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية، وسنعمل سوياً على تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والمحلية الموجودة في دبي لضمان توافد المواهب من اللاعبين والمدربين والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف، وترسيخ صورة دبي كوجهة مفضلة للمواهب العالمية».