إدارة دورتموند للاعبين: لا تحاولوا الحصول على تذاكر نهائي أوروبا لعائلاتكم



دورتموند (د ب أ)



يهدف فريق بوروسيا دورتموند لعزل لاعبيه تماماً عن أي ضوضاء خارجية قبل مواجهة ريال مدريد في لندن في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل، وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي: «نحتاج لتركيز كبير في الأيام القليلة المقبلة. كل الأمور التنظيمية يجب وضعها جانباً. هذا أهم شيء تعلمته من مسيرتي العملية».

وأعرب عن آماله بأن يكون كل اللاعبين في كامل تركيزهم فيما يتعلق بالجوانب الرياضية، وألا يحاولوا الحصول على تذاكر للمباراة النهائية لعائلاتهم وأصدقائهم. وقال كييل: «سننظم هذا. بعدها، لن تكون هناك المزيد من طلبات للتذاكر، نريد أن نقلل عوامل الاضطراب».

وبعد الحصول على راحة لمدة يومين بعد مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، استأنف الفريق تدريباته بقيادة مدربه إدين ترزيتش. وبعكس بطل الدوري الإسباني ريال مدريد، الذي لن ينه موسمه المحلي حتى يوم السبت المقبل حيث سيواجه ريال بيتيس، لن يلعب دورتموند أي مباراة حتى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، ولتعويض هذا، من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية.

ووفقاً لصحيفة «رور ناخريشتين» فإن دورتموند سيواجه فريق تحت 23 عاماً في مباراة ودية من دون جمهور يوم السبت المقبل، بعدها بثلاثة أيام سيتم عقد يوم الإعلام الإلزامي في دورتموند. ولكن، رغبة النادي في الإعداد للمباراة بهدوء، شابها العديد من التكهنات. لم يتضح مستقبل المدافع ماتس هوميلز، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، كما أنه يريد اتخاذ القرار بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ونشرت صحيفة «فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج» تقريراً مؤخراً يفيد بأن كييل يعتزم الانتقال لفريق فولفسبورج ليحل محل مارسيل شايفر، الذي سيرحل عن الفريق، ويمتد عقد كييل مع دورتموند حتى عام 2025.