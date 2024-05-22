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الرياضة

بودابست تستضيف نهائي نسخة 2026 لدوري أبطال أوروبا

بودابست تستضيف نهائي نسخة 2026 لدوري أبطال أوروبا
22 مايو 2024 17:37


لوزان (أ ف ب)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أن بودابست ستستضيف المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2026، موضحا أن نهائي نسخة 2027 قد يكون من نصيب ميلانو إذا تم الانتهاء من تجديد ملعب سان سيرو.
وكان الملعبان المستضيفان للنسختين المقبلتين معروفين سلفاً، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن نهائي 2024، ثم تستقبل مدينة ميونيخ الألمانية في 31 مايو 2025 نهائي النسخة الأولى من الصيغة الجديدة للمسابقة القارية العريقة.
وأرجأت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت في دبلن قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بين باير ليفركوزن الالماني وأتالانتا الايطالي، قرارها النهائي لنسخة 2027 حتى 24 سبتمبر المقبل، في انتظار قيام الاتحاد الإيطالي «بتقديم معلومات حول خطط تجديد ملعب سان سيرو».
من جهة أخرى، منح ويفا شرف استضافة المباراتين النهائيتين للدوري الأوروبي في عامي 2026 و2027 على التوالي إلى إسطنبول وفرانكفورت الألمانية، والمباراتين النهائيتين لمسابقة كونفرنس ليج إلى لايبزيج الألمانية وإسطنبول.
وبالنسبة لمنافسات السيدات، تستضيف أوسلو نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026، بينما يظل نهائي 2027 معلقاً.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ستكون قد استضافت سلفاً المباريات النهائية للمسابقات الأوروبية في عامي 2026 و2027 «وبالتالي لا يمكن قبول ترشيح شتوتجارت».
وقامت الهيئة الكروية القارية التي مقرها في نيون بتمديد وتوسيع تجربتها بشأن عودة مدرجات للمشجعين الواقفين لمسابقات الأندية الأوروبية، الجارية منذ 2022/2023 في فرنسا وألمانيا وإنجلترا، ثم في إيطاليا وإسبانيا.
وأضح ويفا أنه من أجل الحصول على «عينة أكبر أهمية وتنوعاً أكبر في البيانات»، سيتم تمديد هذا البرنامج في 2024/2025 ويمتد ليشمل الأندية الهولندية والبرتغالية والبلجيكية والاسكتلندية والنمسوية التي تسمح في الوقت الحالي بأماكن للوقوف في المدرجات على المستوى الوطني. 

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