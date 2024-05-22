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الرياضة

نهيان بن مبارك يزور الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة

نهيان بن مبارك يزور الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة
22 مايو 2024 20:11

 
أبوظبي (وام)


زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة حوالي 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس الموحدة في الدولة، وتنافس خلالها اللاعبون من أصحاب الهمم والشركاء في رياضتي كرة القدم والريشة الطائرة للبنين والبنات.
يأتي تنظيم الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة في إطار برنامج مدارس الأبطال الموحدة أحد أكبر مبادرات مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهو البرنامج الهادف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة أصحاب الهمم مع زملائهم في المدارس على حد سواء لإحداث تغيير عميق الأثر في المجتمع، يبدأ من المدرسة ويمتد أثره لخارجها.
وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك على تنظيم الألعاب، وأكد أن جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لدمج الطلاب من أصحاب الهمم، وتوفير فرص رياضية متساوية ودامجة مع أقرانهم، من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التسامح والتعايش.
وتشارك العديد من الجهات في تنظيم الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومؤسسة الإمارات «كشريك تطوع»، وتشارك فيه أيضاً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وشهدت الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة إقامة عدد من الفعاليات على هامش المنافسات كالفحوص الطبية للياقة البدنية والأسنان ضمن برنامج الصحة في الأولمبياد الخاص الإماراتي، واختتمت فعالياتها بتكريم الفائزين، وتوزيع شهادات الإفادة بالمشاركة في الألعاب.

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وتقام الألعاب الإماراتية 2024 لأندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة والتي ينظمها الأولمبياد الخاص للمرة الأولى، وتشهد منافسات في ست رياضات هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

 

نهيان بن مبارك
الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
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