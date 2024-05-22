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الرياضة

اتحاد الطائرة يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب أغسطس

اتحاد الطائرة يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب أغسطس
22 مايو 2024 20:30

 
دبي (وام)

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يستضيف اتحاد الطائرة النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للشباب في أغسطس المقبل في أبوظبي، بمشاركة متوقعة من 10 منتخبات، وأكد عبد العزيز السلمان الأمين العام للاتحاد أن استضافة هذه البطولة تأتي من منطلق تجهيز منتخب الشباب الذي يعد أمل ومستقبل الكرة الطائرة الإماراتية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى تهيئة كل الظروف لإعداد المنتخب لخوض هذه البطولة بالشكل الذي يلبي طموحات الاتحاد..منوها إلى انتظار تقديم برنامج الإعداد من قبل اللجنة الفنية لاعتماده والبدء في تنفيذه.
وأكد السلمان أن الموسم المقبل سيكون موسم «جني الثمار» بعد التطورات الكبيرة والتعديلات التي صاحبت البطولات المحلية على مدار الموسمين الماضي والحالي. وأشار إلى أن اتحاد الطائرة وضع استراتيجية بغرض رفع مستوى البطولات المحلية والارتقاء بشكل المنافسة بين الأندية خاصة على صعيد مستوى بطولات الرجال، والتعديلات التي طرأت على المسابقات خلال هذين الموسمين، وأسفرت عن ندية كبيرة وتنوع في المنافسة بين مختلف الأندية.

اتحاد الطائرة
منتخب الطائرة
بطولة غرب آسيا
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