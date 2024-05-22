محمد عبدالله حسن يعتزل التحكيم بعد مشوار 24 عاماً



دبي (الاتحاد)

أعلن الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن اعتزاله التحكيم رسمياً بعد مشوار حافل بالنجاحات، امتد إلى 24 سنة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني للحكام، بالإضافة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الحكم الدولي محمد عبدالله حسن: «أتوجه بالشكر والعرفان لمجالس إدارات اتحاد الكرة، ولجان الحكام التي دعمتني خلال مسيرتي التحكيمية، وأسرتي وزملائي حكام كرة القدم، ووسائل الإعلام، وأندية الدولة والجماهير الإماراتية، وجميع من ساندني طوال السنوات التي قضيتها في الملاعب».

وأضاف: «قرار الاعتزال صعب على حكم كرة القدم، لكنها اللحظة التي تعطي فيها الفرصة للآخرين حتى يُكملوا شرف تمثيل الصافرة الإماراتية في المسابقات الكروية الآسيوية والدولية، وسأظل داعماً ومعاوناً لهم على الدوام».

وعن خططه المقبلة ضمن المنظومة الفنية للحكام، قال الدولي محمد عبدالله حسن: «بعد ختام الموسم الرياضي الحالي، ستكون لي لقاءات مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وبإذن الله سأظل في خدمة الصافرة الإماراتية».

والتحق المونديالي محمد عبدالله حسن بمنظومة التحكيم الإماراتية في الأول من شهر يونيو عام 2000، ونال عن جدارة واستحقاق الشارة الدولية في شهر يناير عام 2010.

وخلال مسيرته التحكيمية الحافلة، أدار حكمنا الدولي 682 مباراة محلية، من ضمنها 495 مباراة «حكم ساحة»، وشارك بصفة «حكم رابع وفيديو» في 187 مباراة.

وعلى صعيد مشاركاته الخارجية، شارك في العديد من البطولات والمسابقات القارية والدولية، وأبرزها بطولة كأس العالم للناشئين - الإمارات 2013، وأدار نهائي بطولة كأس آسيا تحت 22 سنة - عُمان 2014، ونصف نهائي بطولة كأس آسيا - أستراليا 2015.

وفي عام 2017، كانت مشاركته في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في النسخة التي استضافتها كوريا الجنوبية، وشهد العام ذاته تكليفه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وظهر ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباريات كأس العالم - روسيا 2018، وبطولة كأس العالم للأندية - أبوظبي 2018، وكأس آسيا - الإمارات 2019، ونصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات - فرنسا 2019، بالإضافة لنهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2019.

وأدار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية - قطر 2021، ونهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2021، وشارك في المونديال للمرة الثانية على التوالي - قطر 2022.